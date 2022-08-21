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В ОАЕ набувають чинності нові візові правила

Починаючи з 1 вересня, в ОАЕ видаватимуть нові типи віз та дозволів на в'їзд.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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В ОАЕ набувають чинності нові візові правила

З 1 вересня 2022 року на території Об’єднаних Арабських Еміратів набирає чинності ціла низка візових змін. Так, візова реформа, анонсована ще у квітні, пропонує мандрівникам нові типи в’їзних документів, які дозволяють їм відвідувати ОАЕ без запрошення спонсора чи сторони, що приймає.

Нові типи дозволів на в’їзд полегшать життя багатьом іноземцям, у тому числі здобувачам вакансій, студентам та туристам. Так, стандартний термін дії туристичних віз буде продовжено з 30 до 60 днів. Крім того, почнуть видавати п’ятирічні туристичні мультивізи – вони дозволять іноземцям перебувати в ОАЕ протягом 180 днів на рік або 90 днів поспіль.

Випускники 500 найкращих університетів світу та низка кваліфікованих фахівців зможуть оформлювати в’їзні візи з метою пошуку роботи. Інвестори та підприємці отримають доступ до нового типу бізнес-віз – дозволів на в’їзд, що не потребують підтвердження від спонсора або сторони, що приймає.

Родичі або друзі, які мешкають в ОАЕ, також зможуть оформлювати візи для своїх гостей, які прибувають з-за кордону. Студенти зможуть оформлювати дозволи на навчання та підвищення кваліфікації – наприклад, якщо вони прибувають до ОАЕ на стажування. Для оформлення такого документа знадобиться лист від сторони, що приймає.

Ще один новий вид дозволів на в’їзд – для тимчасово зайнятих: призначений для тих, хто прибуває до ОАЕ на проектну роботу або за тимчасовими трудовими контрактами. Для оформлення цього документа знадобиться листа від роботодавця з роз’ясненнями цілей перебування.

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