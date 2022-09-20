Об’єднані Арабські Емірати є традиційною ісламською і одночасно космополітичною багатонаціональною країною. Корінні мешканці становлять приблизно десяту частину населення ОАЕ.

Оманою було б назвати економіку ОАЕ виключно нафтовою. Частка доходів від нафти ВВП країни скоротилася з 70 до 30% за останні п’ятдесят років.

Уряд ОАЕ продовжує залучати інвесторів: наприклад, 2022 року пом’якшилися умови програми видачі золотих резидентських віз.

Економіка та рівень життя в ОАЕ

За даними МВФ, Об’єднані Арабські Емірати сьомі у світі за розміром ВВП душу населення. ВВП на жителя ОАЕ вищий, ніж в Австрії, Німеччині, США.

Основа економіки ОАЕ — видобуток нафти та газу. Але уряд успішно інвестує нафтові доходи у розвиток інших галузей економіки. Частка нафтогазових доходів у ВВП знизилася з 70% у 1971 році до 30% у 2020 році. ОАЕ розвиває інноваційну економіку, залучає бізнесменів та фахівців з усього світу через створення вільних економічних зон.

Економіка ОАЕ до пандемії зростала швидше, ніж економіка розвинутих країн: у середньому 3,4% проти 2,1% на рік. Але в пандемію економіка Арабських Еміратів впала на 4%, а світова економіка за цей час зросла майже на 3%. У 2022 році економіка ОАЕ знову зростає випереджаючими темпами: швидше за світову та економіку розвинених країн.

Зростання економіки ОАЕ

Країна 2015-2019 У середньому протягом року 2020-2021 Під час пандемії 2022 ОАЕ +3,0% −4% +4,2% Розвинуті країни +2,1% 0% +3,3% Світова економіка +3,4% +2,8% +3,6%

В ОАЕ низька інфляція: за п’ять років із 2017 по 2021 рік споживчі ціни майже не змінилися. Середньорічна інфляція за цей період – 0,2% з коливаннями від -2 до +2%. У 2022 році ціни зросли на 3,7% у річному вираженні, але це в 2,5 рази менше за майже 10% інфляції в Євросоюзі.

Об’єднані Арабські Емірати входять до групи з 66 країн із дуже високим індексом розвитку людини. ІЛР розраховується ООН та показує, наскільки людина може реалізувати свій потенціал. Розрахунок індексу заснований на очікуваній тривалості життя, грамотності, освіті та рівні життя. Лідери рейтингу ІЛР – Норвегія, Ірландія та Швейцарія, ОАЕ – на 31-му місці.

Сім фактів про ОАЕ: від клімату до релігії

ОАЕ розташовані на Близькому Сході на березі Перської затоки. На протилежному березі затоки від ОАЕ — Іран. По суші Об’єднані Арабські Емірати межують із Саудівською Аравією та Оманом.

Площа ОАЕ дорівнює Австрії чи Ірландії.

ОАЕ розташовані за 4 години літа від Стамбула і Делі, за 5 годин від Берліна, за 7 годин від Барселони, Лондона та Сінгапуру, за 8 годин від Лісабона, Пекіна та Гонконгу.

Більшість території країни займає пустеля. В ОАЕ часто трапляються піщані бурі. Клімат в ОАЕ спекотний і посушливий: температура змінюється від +20 ° C взимку до +50 ° C влітку. Незважаючи на пустельну спеку, в ОАЕ розбивають парки, поля для гольфу та відкрили найбільший у світі парк квітів у Дубай.

ОАЕ – федеративна держава, яка складається з семи еміратів: Абу-Дабі, Дубай, Рас-аль-Хайма, Умм-ель-Кайвайн, Фуджейра та Шарджа. Державний устрій ОАЕ нагадує Швейцарію сильним місцевим самоврядуванням.

Кожен емірат це окрема монархія під керівництвом еміра. Емірати Абу-Дабі та Дубай займають 92% території країни: Абу-Дабі – 87% території, Дубай – 5%. однойменні столиці еміратів, Абу-Дабі та Дубай, — найбільші міста ОАЕ з населенням 2,5 та 3 мільйони жителів, Абу-Дабі до того ж столиця країни.

Верховний орган влади ОАЕ — найвища рада, до якої входять монархи семи еміратів. Рада обирає президента п’ять років, а президент призначає прем’єр-міністра. Традиційно президентом ОАЕ обирають еміра Абу-Дабі, а прем’єр-міністром призначають еміра Дубай.

9 із 10 мешканців ОАЕ – іноземці. В ОАЕ мешкають майже 10 мільйонів людей, з них не більше півтора мільйона громадян країни. Найбільше приїжджих з Індії двоє з п’яти. На другому місці мігранти з Пакистану та Бангладеш: кожен п’ятий іноземець в ОАЕ із цих двох країн.

Вихідців із західних країн в ОАЕ вдесятеро менше, ніж мігрантів із Південної та Південно-Східної Азії, — близько 600 тисяч людей. Приблизно половина з них – громадяни Великобританії. Канадці та французи — друга за чисельністю іноземна діаспора: їх удесятеро менше, ніж британців.

Іноземні резиденти ОАЕ не сплачують внески до державної пенсійної системи. Державну пенсію можуть отримати лише громадяни Арабських Еміратів. Іноземні резиденти ОАЕ можуть перераховувати гроші до недержавних пенсійних фондів або інвестувати їх самостійно. Деякі роботодавці сплачують внески до недержавних фондів за працівника, щоб залучити на роботу спеціалістів.

Арабська мова – єдина офіційна мова ОАЕ. Але у повсякденному житті використовують англійську як мову міжнародного спілкування. Англійською мовою дублюють вивіски та написи, його використовують для спілкування з іноземцями в магазинах, кафе, ресторанах та в бізнесі. Наприклад, арабською та англійською мовами укладено типовий договір купівлі-продажу нерухомості на сайті земельного комітету Дубай.

Англійською мовою можна звернутися до поліцейського чи співробітника офісу держпослуг. Написи на електронному посвідченні мешканця ОАЕ продубльовані англійською, а в мобільних додатках держпослуг ОАЕ є англійський інтерфейс.

Додаток UAE PASS дозволяє отримувати державні послуги, укладати договори в електронному вигляді або отримувати інші послуги, коли необхідно підтвердити особу

Іслам – державна релігія ОАЕ. Мусульмани, зокрема іммігранти, становлять 90% жителів Об’єднаних Арабських Еміратів. Працювати та жити в ОАЕ їдуть переважно мусульмани — навіть з Індії, де іслам сповідує 13% населення.

В ОАЕ терпимо ставляться до інших релігій і поступово пом’якшують жорсткі правила мусульманського способу життя, щоб залучити трудових мігрантів із різних країн світу. Наприклад, у 2020 році зняли заборону на купівлю, зберігання та вживання алкоголю, зокрема для мусульман.

Національна валюта ОАЕ – дирхам. Міжнародне позначення AED. Курс дирхама жорстко прив’язаний до долара: 1$ = 3,67 AED. Сплатити покупки та послуги в ОАЕ можна лише дирхамами.

Вартість життя в ОАЕ

Середньостатистична сім’я в ОАЕ витрачає майже 9000 доларів на місяць при середній зарплаті близько 7000 доларів на людину. Для порівняння: середньомісячні витрати сім’ї в Австрії – 3250 доларів. Основна стаття витрат в ОАЕ – житло. Одна з причин високої вартості оренди житла – велика кількість приїжджих.

Розподіл витрат жителів ОАЕ та країн ЄС

Стаття витрат ОАЕ Євросоюз Житло 41% 24% Продукти 14% 13% Утримання автомобіля та транспорт 9% 13% Зв’язок 8% 3% Одяг 7% 5% Ресторани та готелі 5% 9% Інші товари та послуги 5% 11% Інші витрати 11% 22%

Жителі ОАЕ мають високу купівельну спроможність: доходи досить високі в порівнянні з щомісячними витратами. Ось кілька цифр, щоб зорієнтуватися у цінах в Арабських Еміратах:

вечеря в ресторані – 50 $ на двох;

комбо в «Макдональдсі» – 8$;

колу – 1 $ за 0,33 л;

молоко – 2 $ за літр;

яловичина – 11 $ за кг;

бензин – 1 $ за літр;

автомобіль C-класу – 26 000 $.

Нерухомість в ОАЕ

Найчастіше для покупки нерухомості в ОАЕ обирають емірат Дубай. У 2021 році в Дубай купили вчетверо більше об’єктів, ніж у найбільшому еміраті Абу-Дабі.

Квартири в Дубай купують уп’ятеро частіше, ніж будинки. Середня ціна житлової нерухомості – 3175 доларів за квадратний метр. Найдорожчі квартири в Дубай у центральному районі Даунтаун Дубай та на острові у вигляді пальми Пальме Джумейре.

Ціна нерухомості в Дубай повільно зростала до 2021 року з коливаннями від +17 до -12%. 2022 року зростання цін прискорилося: за перше півріччя ціна квадратного метра зросла майже на третину. На ринку нерухомості може утворитися дефіцит пропозиції через зниження обсягів будівництва в 3-5 разів на роки пандемії.

За десять років вартість житлової нерухомості в Дубай збільшилась у 1,5 раза. З 2021 року зростання цін прискорилося. Джерело: DLD

У Дубай можна купити квартири, будинки та готельні апартаменти для довгострокового проживання. Найчастіше квартири у Дубай купують у районах Бізнес Бей та Дубай Марина. Середня площа квартири в Дубай складає 142 м2, за даними земельного комітету. Найменша середня площа серед районів – лідерів продажів у Дубай Марині, 73 м².

Вартість нерухомості в ОАЕ – низька в порівнянні з доходами мешканців: середня ціна квартири площею 90 м² – приблизно 2,5 річних доходів сім’ї з двох осіб. Для порівняння: у Німеччині чи Австрії житло коштує близько десяти річних доходів сім’ї. Покупці нерухомості в ОАЕ можуть отримати довгострокову резидентську візу.

Сприятлива ситуація для інвесторів у орендну житлову нерухомість полягає в тому, що ціна оренди висока порівняно з вартістю нерухомості. ОАЕ четверта у світі за співвідношенням ціни оренди та купівлі. У таких умовах вигідніше купити нерухомість, ніж орендувати, але в Арабських Еміратах зберігається високий попит на оренду. Причина в тому, що до ОАЕ приїжджає багато іноземців відпочивати, працювати і на бізнес-зустрічі.

Середня ціна оренди квартири з трьома спальнями в Дубай – 9000 доларів на місяць, з однією спальнею – 4800 доларів на місяць.

Прибутковість орендної нерухомості в ОАЕ та Австрії

Параметр Значення Прибутковість оренди після сплати податків 5-8% річних

ОАЕ 1-2% річних

Австрія Зростання вартості нерухомості за 5 років 153%

ОАЕ 147%

Австрія Середня вартість квартири 90 м² 170 000 $ – 2,5 річних доходу сім’ї

ОАЕ 425 000 $ – 11 річних доходів сім’ї

Австрія

Інвестори можуть отримати дохід 5-8% річних від оренди нерухомості. Житло здають самостійно або через компанію з управління закордонною нерухомістю. Утримання квартири площею 90 м² у Дубай коштує близько 7800 доларів на рік.

Податки та обов’язкові відрахування до ОАЕ

Прибутковий податок мешканці Об’єднаних Арабських Еміратів не сплачують. Відсотки за вкладами, дивіденди, роялті також не оподатковують. Немає податків на дарування, спадщину та приріст капіталу, наприклад, при продажу нерухомості.

Податок на нерухомість. Покупець та продавець нерухомості у Дубай сплачують разовий податок на перехід права власності у розмірі 2% від суми угоди. Покупець додатково сплачує адміністративні збори до 1305$. Щорічного податку на нерухомість в ОАЕ немає.

Податок на оренду нерухомості в ОАЕ сплачує орендар. Податок включають до рахунку за комунальні послуги. Орендарі житла в Дубай платять 5% вартості оренди, в цей же час орендарі комерційних приміщень сплачують 10%.

Збір за реєстрацію автомобіля складає 420 AED, або 115$. Щорічно власник купує поліс ОСАЦВ та оновлює реєстрацію автомобіля. ОСАЦВ коштує до 7% від страхової суми, але не менше 354 доларів.

Для машини C-класу середньою вартістю 26 000 $ річна страховка в залежності від опцій та вартості автомобіля коштуватиме від 354 до 1300 $. Щорічне оновлення реєстрації – 380 AED, або 110 $.

Медицина в ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати є світовим лідером за кількістю лікарень з міжнародним сертифікатом JCI. Сертифікат підтверджує, що процеси лікування організовані так, що забезпечують високу якість лікування та безпеку для пацієнта. В ОАЕ працюють 145 державних та приватних лікарень, з яких 105 отримали сертифікат JCI.

Медичні послуги державних клінік є безкоштовними для громадян ОАЕ. Іноземні жителі Арабських Еміратів зобов’язані придбати медичну страховку, вартість якої від 500 $ на рік на особу. До вад можна віднести дефіцит лікарів, особливо лікарів високої кваліфікації.

За відсутність страховки передбачено штраф. Найнятим працівникам страховку зобов’язаний надати роботодавець. Інші резиденти купують медичний поліс самостійно.

Один із основних індикаторів якості системи охорони здоров’я – очікувана тривалість життя при народженні. В ОАЕ цей показник на десять років нижчий, ніж у світового лідера Японії

Дубай інвестує у медичний туризм у рамках диверсифікації економіки. Для просування медичних послуг на світовому ринку Управління охорони здоров’я Дубай DHA заснувало бренд DXH. Іноземці можуть вибрати лікаря та клініку або отримати онлайн-консультацію на порталі DXH для медичних туристів.

Освіта в ОАЕ

Державні дитячі садки, школи та виші безкоштовні тільки для громадян ОАЕ. Приватний дитячий садок коштує в середньому 630 доларів, а школа – 7800 доларів на місяць. В ОАЕ працюють міжнародні школи, в яких навчають за європейськими, британськими та американськими стандартами.

Рейтинг вузів Арабських Еміратів невисокий. Найкращий із вузів Університет Халіфи в Абу-Дабі на 181-му місці рейтингу QS World University Rankings.

Транспорт в ОАЕ

В Об’єднаних Арабських Еміратах найкращі дороги у світі відповідно до звіту Всесвітнього економічного форуму 2019 року. Уряд ОАЕ розвиває транспортну систему з урахуванням світових тенденцій: запроваджує безпілотні та електричні автомобілі.

Дубай розвиває електричний транспорт разом із Теслою, Хенде, Ніссаном та Фольксвагеном. Зарядка та паркування електромобілів у Дубай безкоштовна. Також в еміраті реалізують транспортну стратегію Dubai Autonomous Transportation Strategy (DATS), яка ставить за мету довести до 25% частку перевезень безпілотним транспортом до 2030 року. Безпілотний транспорт зробить поїздки безпечнішими та дешевшими.

Метро у Дубай теж безпілотне, працює автоматично. Метрополітен відкрили у 2009 році, у ньому дві лінії: червона проходить через все місто, зелена обслуговує центр.

У поїздах метро Дубай три види вагонів: «срібні», «золоті» та «жіночі». «Золоті» вагони комфортніші: широкі шкіряні крісла, більша відстань між кріслами, панорамні вікна. Для проїзду в «золотому» вагоні необхідно купити спеціальний квиток — він вдвічі дорожчий за звичайний.

У «срібних» та «золотих» вагонах можуть їздити і чоловіки, і жінки. У «жіночих» — лише жінки та діти: у цих вагонах більше місця для дитячих візків. На зупинках та у транспорті працюють кондиціонери.

Окрім метро у Дубай їздять автобуси, трамваї та річкові трамваї. Оплачують поїздки єдиними транспортними картками Nol. Вартість поїздки на громадському транспорті залежить від відстані та виду транспортної картки: від 0,8 до 4,6$. Від виду громадського транспорту ціна подорожі не залежить. Протягом подорожі пасажир може зробити до трьох пересадок без доплати.

Культурні особливості життя в ОАЕ

Арабські Емірати – мусульманська країна з традиційним життєвим укладом та правилами поведінки. Незважаючи на це, в ОАЕ терпимо та з повагою ставляться до представників інших народів та релігій. В ОАЕ заборонено ображати почуття віруючих — не лише мусульман, а й будь-яких інших.

Жорсткі норми поведінки в ОАЕ, засновані на звичаях мусульман, поступово пом’якшуються, щоб зробити країну комфортнішою для туристів та іноземних резидентів. 2020 року скасували покарання за вживання алкоголю без спеціального дозволу. Тепер алкоголь можна купувати та зберігати без обмежень та додаткових дозволів особам віком від 21 року. Вживати алкоголь можна вдома чи в барах, ресторанах, клубах. Пити алкоголь чи з’являтися нетверезим у громадських місцях заборонено.

Також у 2020 році дозволили жити спільно чоловікам та жінкам, які не перебувають у шлюбі. Одностатеві відносини в ОАЕ при цьому заборонені. Також чоловікам заборонено одягати жіночий одяг, а жінкам – чоловічий.

Жінкам в ОАЕ слід одягати одяг, який закриває коліна та плечі, не облягає фігуру, без глибокого декольте. Можна ходити у звичайних купальниках на пляжах, але не виходити у пляжному одязі до міста. У Дубай припустимо вийти в місто в шортах — кілька років тому це не було прийнято.

Незважаючи на поступове пом’якшення правил, еміратці зберігають традиції в одязі та життєвому укладі. Особливо вшановують священний місяць Рамадан — місяць посту, коли протягом дня мусульмани не повинні їсти і пити. Щоб не ображати почуттів віруючих, у Рамадан не варто публічно їсти та пити вдень. Кафе та ресторани в цей період працюють для туристів та немусульман із щільно закритими шторами. Їжу та воду з магазину вдень краще нести у непрозорій сумці.

У країні поширений ісламський банкінг — банківські послуги, які відповідають законам шаріату. В ісламі заборонено позичати під відсотки, тому ісламські банки не нараховують відсотки за вкладами і не дають кредити під відсоток.

Розваги в ОАЕ

Окрім пляжного відпочинку, шопінгу, ресторанів та спа в ОАЕ популярні і незвичайні розваги:

катання по пустелі на джипах та квадроциклах;

катання барханами на сноуборді – сендбординг;

пустельний сафарі на верблюдах.

У Дубай можна кататись і на гірських лижах у критому гірськолижному комплексі Ski Dubai. Тут можна орендувати спорядження та навчитися кататися на гірських лижах у школі для початківців.

Любителі екстремальних розваг можуть зайнятися серфінгом, віндсерфінгом або кайтсерфінгом у серфінг-клубі Surf House Dubai на пляжі Джумейра Біч, скайдайвінгом або катанням на гірському велосипеді у туристичному центрі Hatta Wadi Hub.

Як переїхати в ОАЕ

Інвестори отримують довгострокову резидентську візу в ОАЕ на три або п’ять років за купівлю нерухомості від 750 000 AED, або від 204 000 доларів. Разом з інвестором резидентську візу може отримати його сім’я: чоловік чи дружина, діти віком до 18 років. У разі отримання візи на п’ять років у заявку можна включити незаміжніх дочок будь-якого віку та синів віком до 25 років.

Візу одержують за 2-3 місяці, додаткові витрати для сім’ї з чотирьох осіб – чоловік, дружина, двоє дітей до 18 років – 18 900 доларів. Щоб отримати візу, необхідно:

Пройти попередню перевірку на благонадійність. Купити нерухомість та підготувати документи для візи. Пройти медобстеження в акредитованій клініці ОАЕ. Пройти урядову перевірку на благонадійність. Отримати резидентську візу та електронне посвідчення мешканця ОАЕ.

Окрім людей, які купили нерухомість, візу можуть отримати підприємці, висококваліфіковані фахівці, фрілансери, студенти, пенсіонери віком від 55 років.

Плюси та мінуси переїзду до ОАЕ

Плюси життя в Об’єднаних Арабських Еміратах:

стабільна економіка, що зростає;

високі доходи мешканців ОАЕ;

доступна нерухомість;

немає прибуткового податку, податку на спадщину та приріст капіталу, податку на

нерухомість;

найкращі дороги у світі.

Мінусом може виявитися жаркий посушливий клімат ОАЕ, піщані бурі та пустельний ландшафт. Але це більше питання звички та особистих уподобань.