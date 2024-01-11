В ОАЕ пасажир випав на перон, відчинивши двері літака

Пасажир рейсу авіакомпанії Air Canada до Дубая самостійно відчинив двері літака і випав на перон міжнародного аеропорту Торонто-Пірсон. Він отримав травми та доставлений до лікарні, передає CityNews.

Чоловік при посадці, як завжди, зайшов у Boeing 777-300ER, але замість того, щоб зайняти своє місце, він пройшов до протилежного кінця літака, відкрив двері і “вийшов” на перон, впавши з висоти приблизно шести метрів.

Наскільки серйозних травм отримав чоловік, не повідомляється.

Рейс із 319 пасажирами з Торонто до Дубая було затримано майже на шість годин та вилетів наступного дня. В Air Canada повідомили, що ініціювали розслідування інциденту.