Всі розділи
ГоловнаОАЕВ ОАЕ пасажир випав на перон, відчинивши двері літака
ОАЕТуризм

В ОАЕ пасажир випав на перон, відчинивши двері літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В ОАЕ пасажир випав на перон, відчинивши двері літака

Пасажир рейсу авіакомпанії Air Canada до Дубая самостійно відчинив двері літака і випав на перон міжнародного аеропорту Торонто-Пірсон. Він отримав травми та доставлений до лікарні, передає CityNews.

Чоловік при посадці, як завжди, зайшов у Boeing 777-300ER, але замість того, щоб зайняти своє місце, він пройшов до протилежного кінця літака, відкрив двері і “вийшов” на перон, впавши з висоти приблизно шести метрів.

Наскільки серйозних травм отримав чоловік, не повідомляється.

Рейс із 319 пасажирами з Торонто до Дубая було затримано майже на шість годин та вилетів наступного дня. В Air Canada повідомили, що ініціювали розслідування інциденту.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названі найпопулярніші туристичні напрямки у світі

Велика Британія
Дубай втретє поспіль був визнаний найпопулярнішим напрямом у світі...

У Таїланді турист із України посварився з сім’єю і втопився

Таїланд
Випадок із трагічним фіналом стався у Таїланді, на популярному...

У США пасажир забрався у двигун літака

США
Як повідомляє NBC News, 1 січня в аеропорту Солт-Лейк-Сіті...

Жінка з ножем напала на туриста у метро Токіо

Туризм
Невідома жінка напала із ножем на пасажирів у вагоні...

Турист розбився, впавши з 50-метрової висоти на популярному маршруті в Анталії

Туреччина
Німецький турист розбився, впавши з 50-метрової висоти в районі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму