У Дубай скутеристи отримуватимуть права водія

Влада Дубая збирається ввести права водія для власників електронних самокатів. Така заява була після того, як кілька скутеристів потрапили в серйозні аварії через нехтування правилами дорожнього руху.

Зазначається, що популярність самокатів у Дубаї зростає, зокрема через зростання цін на бензин. Так, жителі стали частіше використовувати скутери, щоби доїхати від станції метро до будинку або, навпаки, до офісу.

Планується, що права водія видаватиме Управління по дорогах і транспорту Дубая, проте механізм досі знаходиться в розробці. Зазначається, що відомство також видаватиме ліцензії на транспортні засоби.

В даний час використовувати електронні скутери можна тільки на спеціально пристосованих для них трасах, за межами бігових та пішохідних доріжок. Максимальна швидкість руху становить 20 км/год. Пересуватися можна тільки поодинці, у світловідбиваючому жилеті і шоломі.

Скутеристи повинні дотримуватися безпечної дистанції з транспортними засобами та пішоходами. Пішохідні переходи потрібно проходити пішки, котячи самокат поруч. Паркувати скутери дозволяється лише на спеціально позначених парковках. Використовувати електронні самокати можна водіям віком від 16 років.

Недотримання правил переслідується за законом, серед покарань – конфіскація транспортного засобу на 30 днів, у разі повторних порушень – на більш тривалий термін, а також накладення штрафів за порушення правил дорожнього руху.