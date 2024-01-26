Туристам розповіли як легко можна потрапити до в’язниці у Дубаї, будучи зовсім невинним

У Дубаї легко потрапити до в’язниці, будучи зовсім невинним, для цього достатньо лише «покачати права» перед реальними порушниками. Про це попередила туристів Радха Стірлінг, гендиректор організації «Затримані у Дубаї» та експерт із правових питань з ОАЕ.

Як повідомляє преса ОАЕ, простір для зловживань дає стандартна практика подання попереджувальної заяви до поліції, якою охоче користуються в Дубаї порушники порядку, для яких є ризик того, що на них скаржаться. «Звинувачення схиляється на бік тієї сторони, яка подає першу заяву, що призводить до того, що люди, яким загрожує небезпека стати жертвою, швидко подають позови до реальної жертви. Тому, якщо хтось ризикує потрапити до поліції, і знайомий із правосуддям Дубая, він швидко подасть позов проти реальної жертви. За фактом вони маніпулюють системою у своїх інтересах», – заявила вона.

Як приклад була наведена моторошна історія туриста, який всього лише хотів вгамувати сусідів, що розгулялися, а в результаті опинився у в’язниці. 75-річний пенсіонер відвідував свою дочку та онуків під час новорічних канікул та за його словами, він чемно попросив сусідів не шуміти напередодні Нового року. Але його скарга була зустрінута в вороже — не лише гості вечірки поскандалили з ним у відповідь і навіть облили напоєм його онука. На превеликий подив туриста, сусіди у відповідь написали заяву в поліцію, звинувативши його у вторгненні на їх територію. Зрештою замість того, щоб вирушити додому, турист сидить під вартою, а правозахисниця звертається за допомогою до членів парламенту.

«Необхідно, щоб влада Дубая зайнялася цим зловживанням системою кримінального правосуддя, закликавши внести суттєві законодавчі зміни для викорінення цієї системної проблеми. Необхідно покласти край цьому кричущому зловживанню системою кримінального правосуддя», – заявила вона. А поки експерт попередила туристів, що позиватися до Дубаї може бути небезпечною справою.