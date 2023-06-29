Туристам повідомили, як отримати безкоштовне проживання з харчуванням у 5-зірковому готелі Дубая

Туристи, що літають рейсами авіакомпанії Emirates, можуть отримати безкоштовне проживання з харчуванням у 5-зірковому готелі Дубая в рамках програми Dubai Connect. Про це “Емірейтс” оголосив на своєму сайті.

Пасажири, які зупиняються в Дубаї тривалістю від 8 до 26 годин, мають право на безкоштовне проживання в готелі незалежно від класу обслуговування в салоні. Безкоштовний автобус доставить туристів з аеропорту в готель, у тому числі в п’ятизірковий JW Marriott Marquis Hotel Dubai або Le Meridien Airport Hotel Dubai. Останній може похвалитися 15 гектарами доглянутих садів та блакитними відкритими басейнами, що робить його розкішним місцем для відпочинку під час щільного графіка польотів.

Програма авіакомпанії включає трансфер, проживання та харчування, але за закуски в міні-барі та спа-процедури все ж таки туристам доведеться платитися самостійно. Також «Dubai Connect» покриває витрати на візу, щоб людина могла погуляти містом та оглянути пам’ятки.

Щоб скористатися програмою, після бронювання рейсу потрібно увійти до свого облікового запису Емірейтс, натиснути на розділ «Керування» та вибрати «Dubai Connect». Зареєструватися можна не пізніше ніж за 24 години до вильоту. Щоб претендувати на безкоштовне проживання, турист має бути зареєстрований на найкращий стикувальний рейс, тому немає сенсу обирати його значно пізніше.

Аналогічні пропозиції є TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad, IcelandAir та Iberia, тому обов’язково варто перевіряти себе на відповідність вимогам подібних програм перед польотом.