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Після потопу на ОАЕ напали комарі, заражені небезпечними для людини вірусами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Після потопу на ОАЕ напали комарі, заражені небезпечними для людини вірусами
Photo by Piotr Chrobot on Unsplash

Після всесвітнього потопу Об’єднані Арабські Емірати спіткала ще одна напасть. На Дубай та інші емірати напали комарі, причому є ризик, що ті заражені небезпечними для людини вірусами. Принаймні, експерти видання timeoutdubai попередили місцевих жителів і туристів, що комарі «у гіршому випадку» можуть призвести до поширення хвороб та вірусів, включаючи лихоманку Денге, малярію та вірус Зіка. Також видання повідомило, що влада «активізує свої зусилля щодо контролю над популяцією комарів» у популярних у туристів місцях по всій країні.

Як пише видання, після повеней в ОАЕ зафіксували «стрімке зростання» популяції комарів. Їх розмноження комарів можна знайти у водоймах та вологих місцях, і це стає серйозною проблемою після періодів повеней.

«Міністерство зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ оголосило, що воно знаходиться на третьому етапі своєї кампанії боротьби з комарами. Відповідна влада в кожному еміраті тісно співпрацюватиме з міністерством, щоб звести до мінімуму проблему, впроваджуючи термічне туманоутворення для знищення комах та їхніх личинок, а також відкачуючи воду із затоплених територій», – пообіцяли туристам.

А поки що муніципалітет Дубая дав туристам та жителям емірату поради, як запобігти укусам комарів:

  • Носіть світлий, вільний одяг з довгими рукавами та штани.
  • Нанесіть репеленти від комах, які містять дієт або пікаридин, на відкриті ділянки шкіри та нанесіть повторно відповідно до інструкцій.
  • Усуньте застій води у фонтанах, басейнах, старих шинах, бочках та порожніх контейнерах.
  • Встановіть відповідні віконні та дверні сітки та переконайтеся, що вони не пошкоджені, щоб комарі не проникли всередину.

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