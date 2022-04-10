Росіяни пограбували чорнобильські лабораторії: Зникли, зокрема радіоактивні матеріали

Російські військові вивезли радіоактивні матеріали з чорнобильських лабораторій, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на українську держслужбу, яка управляє зоною відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

Де знаходяться вкрадені матеріали, невідомо. Не виключено, що їх можна було викинути в зоні відчуження або вивезти росіянами «на згадку». Агентство вважає другий сценарій «більш імовірним».

– Якщо носити з собою такий сувенір два тижні, гарантовано появу радіаційних опіків та початок променевої хвороби, а також незворотні процеси в організмі, – наголосив він.

За даними цього держагентства, вплив вкрадених та пошкоджених матеріалів порівняно з 700 кг радіоактивних відходів.

Вкрадені включають комп’ютерів і лабораторного обладнання.