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Росіяни пограбували чорнобильські лабораторії: Зникли, зокрема радіоактивні матеріали

Євгеній Подольський

Російські військові вивезли радіоактивні матеріали з чорнобильських лабораторій, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на українську держслужбу, яка управляє зоною відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

Де знаходяться вкрадені матеріали, невідомо. Не виключено, що їх можна було викинути в зоні відчуження або вивезти росіянами «на згадку». Агентство вважає другий сценарій «більш імовірним».

– Якщо носити з собою такий сувенір два тижні, гарантовано появу радіаційних опіків та початок променевої хвороби, а також незворотні процеси в організмі, – наголосив він.

За даними цього держагентства, вплив вкрадених та пошкоджених матеріалів порівняно з 700 кг радіоактивних відходів.

Вкрадені включають комп’ютерів і лабораторного обладнання.

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