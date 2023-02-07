Що таке дарк-туризм і чим він приваблює туристів

Не всім подобається пляжно-екскурсійний туризм. Деяким мандрівникам він здається надто банальним та нудним. Любителі полоскотати нерви вигадали по суті новий туристичний напрямок – дарк-туризм. Чим вони займаються під час відпустки, розповість «ДІП».

Вас приваблює історія, готика та містика? Ви могли б стати дарк-туристом. Такі мандрівники займаються пошуком та відвідуванням найнещасливіших місць на Землі. Наприклад, пов’язаних із чаклунством, геноцидом, масштабними трагедіями, стихійними лихами, техногенними катастрофами чи сумнозвісними смертями. Від Освенцима до Чорнобиля, Геттісберга, місця вбивства Кеннеді та Меморіалу 9/11 у Нью-Йорку – туристи роблять занурення у найгірші сторінки людської історії частиною своєї відпустки, якщо не всією метою.

Тобто «темний» у цьому контексті розуміється не буквально, а метафорично, як «темний розділ історії».

Експерти індустрії заявляють, що це явище має давню традицію, не пов’язану зі страхом чи чимось надприродним. Так Дж. Джон Леннон, професор туризму Каледонського університету в Глазго (Шотландія), стверджує: дарк-туризм сходить до битви при Ватерлоо, коли люди спеціально з’їжджалися на своїх екіпажах до місця битви і спостерігали за тим, що відбувається.

Офіційної статистики про те, скільки людей щорічно займаються цим дивним видом туризму і чи зростає їх кількість, немає. На сьогодні відомо про майже тисячу місць у 115 країнах світу, які цікавлять похмурих мандрівників. Не всі напрямки дарк-туризму популярні. Деякі з них можуть бути маловідомими.

Проте поп-культура сприяє зростанню популярності дарк-туризму. Так після виходу міні-серіалу HBO «Чорнобиль» про трагедію на АЕС у 1986 році, туристичні компанії, які доставляють людей у цей район, заявили, що кількість охочих збільшилася на 40%. Приблизно тоді уряд України оголосив про свій намір зробити Чорнобильську зону відчуження офіційним туристичним місцем.