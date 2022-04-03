«Погляньте, яких виродків ви виростили»: Зеленський звернувся до матерів російських солдатів

– Подивіться, яких виродків виростили, – звернувся президент України Володимир Зеленський до матерів російських солдатів, опублікувавши фотографії з Букчі під Києвом, на яких видно тіла мирних жителів, убитих російськими військами.

Бухарест, декларація самміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких виродків виростили. Вбивці, мародери, палачі”, – додав президент, розмістивши фотографії цього міста на Київщині.

“Те, що робить Росія, – це геноцид”

В інтерв’ю американському телеканалу CBS Зеленський зізнався, що «ми знаходимо (тіла) людей із зв’язаними руками, із відрубаними головами. Я не розумію таких речей. Я не розумію, що дітей убивали та катували. було замало, щоб ці злочинці вбили. Можливо, вони хотіли відібрати у них золото чи пральні машини, але (…) вони ще й катували їх”, – сказав він, маючи на увазі ситуацію, виявлену після звільнення міст поблизу Києва та відеозапису з місця, яке він представив телебаченню .

На запитання журналіста, чи ці злочини є геноцидом, президент відповів ствердно. – Так, це геноцид. Ліквідація всієї країни та народу. Ми є громадянами України, у нас понад 100 національностей. Йдеться про знищення та винищення всіх цих національностей, заявив Зеленський, додавши, що українців таким чином карають за непокору Москві.

Торкаючись мирних переговорів із Росією, український лідер зазначив, що, хоча йому особисто складно розпочинати переговори після того, що сталося, він має зробити це як президент. Він сказав, що готовий до того, щоб Україна стала нейтральною державою, але вона повинна мати надійні гарантії безпеки поряд з примусовим механізмом, а також мати можливість приєднатися до Європейського союзу.

За оцінкою Зеленського, українська та російська сторони близькі до досягнення домовленості, але водночас висловили сумніви в тому, що Росія її дотримуватиметься. Він додав, що мінімальною умовою для ведення прямих переговорів із Путіним є відведення російських військ на позиції, які були до вторгнення.