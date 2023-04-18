Новозеландська авіакомпанія встановить в економ-класах двоярусні ліжка для сну туристів

Під час довгих рейсів пасажирам економ-класу доводиться непросто через обмежений простір між кріслами та неможливість витягнути ноги. Новозеландська авіакомпанія взялася вирішити проблему, встановивши в літаках двоярусні ліжка для сну туристів у заброньований період, повідомило видання The Sun.

Авіакомпанія Air New Zealand готується ввести в експлуатацію на своїх літаках систему Skynest. Це двоярусні ліжка, які пасажири економ-класу можуть зарезервувати під час польоту на 4 години. У комплекті будуть йти особисті маски для очей та навушники для полегшення засинання та комфортного відпочинку. Послуга буде доступна клієнтам авіакомпанії вже у вересні наступного року.

Планується, що в літаках на довгих та наддовгих рейсах встановлять 6 капсул з ліжками. Між кожним 4-годинним періодом буде півторагодинна перерва, щоб члени екіпажу могли очистити та підготувати ліжка для наступних мешканців.

Ліен Герагхті, головний офіцер з обслуговування клієнтів та продажів в Air New Zealand, заявила, що чотиригодинний період часу надає достатньо часу для необхідного сну. «Ми знаємо, що більшість людей проходять 90-хвилинний цикл швидкого сну. Таким чином, чотиригодинний блок дозволяє мати два таких цикли, плюс час на розслаблення та пробудження. Клієнтів, які міцно сплять, команда пасажирського салону буде м’яко будити, як ми робимо це щодня на наших рейсах, коли наближаємося до посадки після довгого перельоту», – зазначила вона.

Air New Zealand – перша авіакомпанія, яка пропонує таку послугу для пасажирів економ-класу. Відповідно, на інших рейсах витягнутися та поспати із зручністю не вийде. У цьому випадку може стати в нагоді рада експерта зі сну Мартіна Сілі затриматися в зоні очікування аеропорту і зайти на борт останнім, щоб знайти вільні місця та вільні лави, де можна розташуватися зручніше.