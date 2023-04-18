Всі розділи
ГоловнаНова ЗеландіяНовозеландська авіакомпанія встановить в економ-класах двоярусні ліжка для сну туристів
Нова ЗеландіяТуризм

Новозеландська авіакомпанія встановить в економ-класах двоярусні ліжка для сну туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Авіакомпанія встановить в економ-класах двоярусні ліжка для сну туристів

Під час довгих рейсів пасажирам економ-класу доводиться непросто через обмежений простір між кріслами та неможливість витягнути ноги. Новозеландська авіакомпанія взялася вирішити проблему, встановивши в літаках двоярусні ліжка для сну туристів у заброньований період, повідомило видання The Sun.

Авіакомпанія Air New Zealand готується ввести в експлуатацію на своїх літаках систему Skynest. Це двоярусні ліжка, які пасажири економ-класу можуть зарезервувати під час польоту на 4 години. У комплекті будуть йти особисті маски для очей та навушники для полегшення засинання та комфортного відпочинку. Послуга буде доступна клієнтам авіакомпанії вже у вересні наступного року.

Планується, що в літаках на довгих та наддовгих рейсах встановлять 6 капсул з ліжками. Між кожним 4-годинним періодом буде півторагодинна перерва, щоб члени екіпажу могли очистити та підготувати ліжка для наступних мешканців.

Ліен Герагхті, головний офіцер з обслуговування клієнтів та продажів в Air New Zealand, заявила, що чотиригодинний період часу надає достатньо часу для необхідного сну. «Ми знаємо, що більшість людей проходять 90-хвилинний цикл швидкого сну. Таким чином, чотиригодинний блок дозволяє мати два таких цикли, плюс час на розслаблення та пробудження. Клієнтів, які міцно сплять, команда пасажирського салону буде м’яко будити, як ми робимо це щодня на наших рейсах, коли наближаємося до посадки після довгого перельоту», – зазначила вона.

Air New Zealand – перша авіакомпанія, яка пропонує таку послугу для пасажирів економ-класу. Відповідно, на інших рейсах витягнутися та поспати із зручністю не вийде. У цьому випадку може стати в нагоді рада експерта зі сну Мартіна Сілі затриматися в зоні очікування аеропорту і зайти на борт останнім, щоб знайти вільні місця та вільні лави, де можна розташуватися зручніше.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

ФБР попередила туристів по всьому світу про нову небезпеку в аеропортах

США
Смартфони та інші гаджети стали невід'ємним елементом туристичного спорядження...

Туристів наздогнала карма: сім’я поплатилася за нахабно зайняте місце туристки в літаку

LifeStyle
Під час перельоту сім'я із трьох людей нахабно зайняла...

Турбулентність при польотах літаків зростає: вчені назвали причину

Велика Британія
Турбулентність під час польотів на літаках стане втричі частішим...

Туристка розповіла, як вона ховає додаткову сумку на рейсах бюджетної авіакомпанії

LifeStyle
Туристка, відома в TikTok під ніком jessvibesonly, зняла відео,...

Туристів возитимуть на Балі на величезному авіалайнері А380

Індонезія
З 1 червня 2023 року Емірейтс, найбільша у світі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму