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НорвегіяТуризм

“Тільки для дорослих”: нідерландська авіакомпанія пропонує зони child-free на своїх рейсах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Авіакомпанія заявляє, що нова послуга створена для пасажирів, які воліють чайлд-фрі середовище, та бізнес-мандрівників, яким потрібне тихе місце для роботи під час перельоту.

За додаткову плату в € 45 за переліт в один бік можна зарезервувати стандартне місце в зоні „Тільки для дорослих“, а за € 100 – місце XL зі збільшеним простором для ніг. Доступ до зони „Тільки для дорослих“ обмежений для пасажирів віком до 16 років.

Зона буде включати всього 102 місця (93 стандартних місця та 9 місць XL). Ця секція буде фізично відокремлена від решти салону стінками та шторами, що, обіцяють в авіакомпанії, гарантуватиме тишу та спокій під час польоту.

“Ми також вважаємо, що це нововведення порадує і батьків, які подорожують з маленькими дітьми, і дозволить їм насолоджуватися польотом, не побоюючись, що їхні малюки будуть видавати трохи більше шуму”, – кажуть у Coredon.

За результатами дослідження YouGov, опублікованого в квітні цього року, галасливі діти старше чотирьох років дратують 51% пасажирів літаків, а немовлят, що кричать, на борту не терплять 23% пасажирів.

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