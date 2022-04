Зеленський поговорив із Шольцем, обговорив додаткові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, а також збільшення військової та фінансової підтримки України, повідомляє Reuters. Зеленський зробив цю заяву у Твіттері.

Президент України та канцлер Німеччини обговорили поточну ситуацію в Україні, переговорний процес між Києвом та Москвою та ситуацію в Бучі, йдеться у комюніке уряду Німеччини, який цитує ТАРС.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.

