ГоловнаНімеччинаЗеленський поговорив із Шольцем, обговорив додаткові санкції проти Росії
НімеччинаПолітикаУкраїна

Зеленський поговорив із Шольцем, обговорив додаткові санкції проти Росії

Гліб Парфененко
Зеленський поговорив із Шольцем, обговорив додаткові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем про можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, а також збільшення військової та фінансової підтримки України, повідомляє Reuters. Зеленський зробив цю заяву у Твіттері.

Президент України та канцлер Німеччини обговорили поточну ситуацію в Україні, переговорний процес між Києвом та Москвою та ситуацію в Бучі, йдеться у комюніке уряду Німеччини, який цитує ТАРС.

Німеччина зобов’язалася працювати з міжнародними партнерами над виявленням та притягненням до відповідальності осіб, які вчинили злочини.

У заяві офісу Зеленського йдеться, що він обговорив у режимі відеоконференції з українськими чиновниками пропозиції Києва щодо шостого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, повідомляє БТА з посиланням на Reuters.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяLifeStyleУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал