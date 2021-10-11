“Тесла 3”: новий “народний автомобіль” Німеччини?

У вересні Tesla майже наздогнала Volkswagen з продажу в Німеччині: в країні було зареєстровано 6 886 Volkswagen Golf і 6 828 Tesla 3. Німецькі ЗМІ звернули пильну увагу на цю статистику і розцінили її як явне свідчення того, що на внутрішньому автомобільному ринку відбуваються кардинальні зміни.

“Тесла” може обігнати “Фольксваген” на своїй території

Зростаюча сенсація пов’язана з тим, що Volkswagen Golf домінував на цьому ринку не роками, а десятиліттями як самий бажаний автомобіль. І він буквально став “народним автомобілем”, що є дослівним перекладом Volkswagen. Вперше Golf з’явився на ринку в 1974 році, і сьогодні з конвеєрів сходить восьме покоління Golf. І не повірите: Tesla наздоганяє Golf, а в найближчі місяці цілком може їх обігнати.

Електромобіль з США прагне обігнати лідера на німецькому ринку, де традиційно продаються в основному автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння – бензиновими або дизельними. І найбільший парадокс полягає не в тому, що імпортуються з-за кордону автомобілі конкурують з традиційними німецькими Volkswagen, а в розташуванні першого європейського заводу Tesla, який може запрацювати вже в цьому році. Він був побудований прямо на батьківщині “народних автомобілів” – в Німеччині.

Так, сенсаційна статистика стосується лише до вересня. В іншому, за перші три квартали цього року Volkswagen Golf значно випереджає Tesla 3 за кількістю проданих і зданих в оренду автомобілів. Не кажучи вже про те, що до 35 мільйонів Golf восьми поколінь їздять по німецьких автобанах.

Але для оцінки тенденцій важлива не стільки славетна історія, скільки очевидні зміни в даний момент. І вони турбують керівників Volkswagen: у порівнянні з вереснем минулого року продажі їхніх автомобілів впали на 41%, а Tesla – зросли на 146%.

“Фольксваген” інвестує значні кошти в електромобілі

Чи варто дивуватися, що гігант Volkswagen, що конкурує з Toyota за звання “найбільшого автовиробника в світі”, тепер вважає Tesla настільки серйозним конкурентом, що він і його дочірні компанії гарячково розробляють власні електромобілі? У серпні VW ID3 навіть вдалося обігнати Tesla 3 в сегменті акумуляторних EV, а в першій половині року найбільш продаваним EV на німецькому ринку стала інша модель Volkswagen – маленький VW Up.

У той же час інший бренд Volkswagen, Porsche, завойовує позиції в класі автомобілів класу люкс. У вересні на батьківщині Porsche вдалося здобути досить символічну перемогу. У найдорожчому і престижному сегменті автомобільного ринку, де до сих пір впевнено панували Мерседеси S-класу з двигунами внутрішнього згоряння, Porsche несподівано захопив лідерство – причому з повністю електричним лімузином Taikan.