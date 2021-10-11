«Тесла 3»: новый «народный автомобиль» Германии?

В сентябре Tesla почти догнала Volkswagen по продажам в Германии: в стране было зарегистрировано 6886 Volkswagen Golf и 6828 Tesla 3. Немецкие СМИ обратили пристальное внимание на эту статистику и расценили ее как явное свидетельство того, что на внутреннем автомобильном рынке происходят кардинальные изменения.

«Тесла» может обогнать «Фольксваген» на своей территории

Растущая сенсация связана с тем, что Volkswagen Golf доминировал на этом рынке не годами, а десятилетиями как самый желанный автомобиль. И он буквально стал «народным автомобилем», что является дословным переводом Volkswagen. Впервые Golf появился на рынке в 1974 году, и сегодня с конвейеров сходит восьмое поколение Golf. И не поверите: Tesla настигает Golf, а в ближайшие месяцы вполне может их обогнать.

Электромобиль с США стремится обогнать лидера на немецком рынке, где традиционно продаются в основном автомобили с двигателями внутреннего сгорания — бензиновыми или дизельными. И самый большой парадокс заключается не в том, импортируемых из-за рубежа автомобили конкурируют с традиционными немецкими Volkswagen, а в расположении первого европейского завода Tesla, который может заработать уже в этом году. Он был построен прямо на родине «народных автомобилей» — в Германии.

Так, сенсационная статистика касается только до сентября. В остальном, за первые три квартала этого года Volkswagen Golf значительно опережает Tesla 3 по количеству проданных и сданных в аренду автомобилей. Не говоря уже о том, что в 35 миллионов Golf восьми поколений ездят по немецким автобанам.

Но для оценки тенденций важна не столько славная история, сколько очевидные изменения в данный момент. И они беспокоят руководителей Volkswagen: по сравнению с сентябрем прошлого года продажи их автомобилей упали на 41%, а Tesla — выросли на 146%.

«Фольксваген» инвестирует значительные средства в электромобили

Стоит ли удивляться, что гигант Volkswagen, конкурирует с Toyota за звание «крупнейшего автопроизводителя в мире», теперь считает Tesla настолько серьезным конкурентом, что он и его дочерние компании лихорадочно разрабатывают собственные электромобили? В августе VW ID3 даже удалось обогнать Tesla 3 в сегменте аккумуляторных EV, а в первой половине года самым продаваемым EV на немецком рынке стала другая модель Volkswagen — маленький VW Up.

В то же время другой бренд Volkswagen, Porsche, завоевывает позиции в классе автомобилей класса люкс. В сентябре на родине Porsche удалось получить достаточно символическую победу. В самом дорогом и престижном сегменте автомобильного рынка, где до сих пор уверенно господствовали Мерседесы S-класса с двигателями внутреннего сгорания, Porsche неожиданно захватил лидерство — причем с полностью электрическим лимузином Taikan.