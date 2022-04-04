Прем’єр-міністр Польщі: Німеччина є головною перешкодою для посилення санкцій проти Росії

Німеччина є головною перешкодою запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок під час прес-конференції, на якій він також уточнив, що Угорщина не блокує продовження обмежень щодо Москви, повідомляє Reuters.

“Німеччина є головною перешкодою для санкцій”, – сказав польський лідер.

За його словами, Будапешт не блокує можливості посилення санкцій проти Росії. Водночас Моравецький наголосив на необхідності поважати результати недільних виборів в Угорщині, на яких переконливу перемогу здобула правляча коаліція країни Фідес-НДП.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що влада ЄС готує нові санкції проти Росії. Президент Франції Еммануель Макрон висловився за подальше посилення обмежувальних заходів.