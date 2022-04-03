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Посол України в Німеччині: Зв’язки президента Штайнмайєра з Росією нерозривні

Бовтун Марія

Посол України в Берліні Андрій Мельник вважає, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не змінив своєї політики щодо Кремля. В інтерв’ю щоденній газеті Der Tagesspiegel дипломат звинуватив главу німецької держави у відсутності співчуття.

Інтерв’ю є черговою частиною конфлікту між послом України та президентом Німеччини. Тиждень тому Андрій Мельник не ухвалив запрошення на концерт солідарності з Україною під патронажем Франка-Вальтера Штайнмайєра. Дипломат обґрунтував своє рішення тим, що у концерті брали участь лише російські артисти.

В інтерв’ю Tagesspiegl Андрій Мельник заявив, що його відмова не була помилкою. «Для Штайнмайєра добрі стосунки з Росією — це фундаментальне і навіть священне. Напад на Україну нічого не змінив», – читаємо ми.

Посол України в Німеччині: Зв'язки президента Штайнмайєра з Росією нерозривні

На його думку, концерт став «чітким сигналом» для Москви про те, що ставлення замку Бельвю до Кремля є «непохитним». наголосив Андрій Мельник, будучи главою МЗС, змусив Київ піти на поступки Росії.

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