Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не изменил своей политики в отношении Кремля. В интервью ежедневной газете Der Tagesspiegel дипломат обвинил главу германского государства в отсутствии сочувствия.

Интервью является очередной частью конфликта между послом Украины и президентом Германии. Неделю назад Андрей Мельник не принял приглашение на концерт солидарности с Украиной под патронажем Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат обосновал свое решение тем, что в концерте участвовали только российские артисты.

В интервью Tagesspiegl Андрей Мельник заявил, что его отказ не был ошибкой. «Для Штайнмайера хорошие отношения с Россией — это нечто фундаментальное и даже священное. Нападение на Украину ничего не изменило», — читаем мы.

По его мнению, концерт стал «четким сигналом» для Москвы о том, что отношение замка Бельвю к Кремлю «непоколебимо». отметил Андрей Мельник, будучи главой МИД, заставил Киев пойти на уступки России.