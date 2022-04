Мельник Андрій Ярославович – Посол України у ФРН

Народився у м. Львів 7 вересня 1975 року

Освіта:

жовтень 2004 р. – Здобувач при кафедрі міжнародного та порівняльного права, Інститут держави і права ім. В.Корецького Національної академії наук України, м. Київ. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук

листопад-грудень 1998 р. – Гарвардський університет, Школа державного управління ім. Дж. Кеннеді (програма «Національна безпека України»)

вересень 1996 р.-лютий 1998 р. – Лундський університет, Швеція, Інститут з прав людини і гуманітарного права ім. Рауля Валленберга при юридичному факультеті (магістерська програма). Отримав ступінь магістра права у галузі міжнародного права і прав людини (LL.M).

липень 1992 р.-червень 1997 р. – Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет міжнародних відносин. Закінчив із відзнакою, отримавши диплом спеціаліста з міжнародних відносин, перекладача німецької мови.

Трудова діяльність:

19 грудня 2014 р. – Указом Президента України призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України у ФРН.

березень 2014 р.-січень 2015 р. – Заступник Міністра Кабінету Міністрів України.

серпень 2010 р.-березень 2014 р. – Директор Третього територіального департаменту МЗС України.

квітень 2007р.-липень 2010 р. – Генеральний консул України у м. Гамбург.

квітень 2005 р.-березень 2007 р. – Заступник директора департаменту-начальник відділу Головного управління зовнішньої політики Секретаріату Президента України, м. Київ.

січень 2004 р.-березень 2005 р. – Головний консультант Головного управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України, м. Київ.

серпень 1999 р.-грудень 2003 р. – Другий секретар, перший секретар Посольства України в Республіці Австрія, м. Відень.

серпень 1997 р.-серпень 1999 р. – Вступ на дипломатичну службу. Консультант, старший консультант, головний консультант Управління з питань зовнішньої політики Адміністрації Президента України, м. Київ.

Згідно з Указами Президента був членом низки офіційних делегацій України, зокрема на:

Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (м. Гаага, Нідерланди), 2004-2006 рр.;

Форумі ОБСЄ із співробітництва у галузі безпеки, Консультативній комісії з відкритого неба, Спільній консультативній групі, створеній за ДЗЗСЄ (м. Відень, Австрія), 2004-2005 рр.;

Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (м. Хобарт, Австралія), 2004-2006 рр.

Був експертом від України у Спеціальному ad hoc комітеті Ради Європи з питань боротьби з торгівлею людьми, CAHTEH (м. Страсбург, Франція), 2004-2005 рр., виконував функції секретаря української частини Спільного консультативного комітету Президентів України і Республіки Польща (2005-2006 рр.).

Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

Наукові інтереси:

З квітня 2004 р. по ц.ч. – Науковий співробітник кафедри міжнародного і порівняльного права Інституту держави і права ім. В.Корецького, Національна академія наук України, м. Київ (на громадських засадах).

2006 р. – старший викладач кафедри міжнародного права, Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київ.

Автор низки публікацій у сфері міжнародного права, зокрема:

Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К., 2005. – 424 с. (монографія);

Розвиток правових засад та механізмів верховенства міжнародного права у внутрішньому праві України (у співавторстві) // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – за ред. В.Н.Денисова. – К., 2006. – С.12-40;

Master or Servant? International Law in the Foreign Policy Context // Select Proceedings of the European Society of International Law. – Vol. 1 (2006). – Helene Ruiz Fabri, Emmanuelle Jouannet and Vincent Tomkiewicz (eds). – Oxford and Portland, Oregon, 2008. – p.237-278;

Доктринальные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм (в соавторстве) // Международное право и национальное законодательство. – М., 2009. – С.112-165;

Nagorny-Karabakh. – Max Planck Encyclopedia of Public International Law. – Rüdiger Wolfrum (ed.). – Oxford University Press, 2012. – Vol. VII. – p.451-456;

United Nations Trusteeship System. – Max Planck Encyclopedia of Public International Law. – Rüdiger Wolfrum (ed.). – Oxford University Press, 2012. – Vol. X. – p.523-536;

Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова. – под ред. А.Я.Мельника, С.А.Мельник, Т.Р.Короткого. – Киев-Одесса, 2012. – 878 с.

Володіння мовами: українська (рідна), російська (друга рідна), німецька (вільно), англійська (вільно), іспанська (середній рівень).

Одружений, виховує сина і доньку.