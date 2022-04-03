Качинський звинуватив Німеччину та Францію у надмірній симпатії до Росії

Німеччина та Франція підтримують надто тісні зв’язки з Росією у контексті війни в Україні. Так сказав віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв’ю німецькій газеті “Вельт”, опублікованому сьогодні і цитованому AFP.

Німеччина, як і Франція, дуже симпатизує Москві”, – сказав Качинський, який також є лідером партії “Право і справедливість”, що править у Польщі.

Але він ще більш критично ставиться до політики Берліна.

Протягом багатьох років уряд Німеччини не хотів помічати, що робить Росія під керівництвом Путіна, і сьогодні ми бачимо результат”, – зазначає він і заявляє, що “Польща незадоволена роллю Німеччини в Європі”. За його словами, Берлін намагається “відродити те, що робив імперський канцлер Бісмарк”, а саме “панування Німеччини пліч-о-пліч з Росією”.

Польський лідер звинуватив Німеччину в тому, що вона не постачає Україні достатньо зброї і відмовляється принаймні запровадити ембарго на імпорт російської нафти. За словами Качинського, Росія заробляє на експорті нафти вп’ятеро більше, ніж на продажі природного газу.