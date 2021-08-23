Жертвами повеней в Нігерії стали 26 людей

Жертвами повеней, спровокованих сильними дощами в штаті Кано в Нігерії, стали 26 осіб. Про це повідомив секретар нігерійського Управління з надзвичайних ситуацій (SEMA) в штаті Кано Салі Джилі.

За його словами, повінь, викликана безперервними зливами в різних районах штату, торкнулося більше 20 тис. чоловік. «В результаті повеней зруйновано 2 026 будівель, загинуло 26 осіб, поранення отримали ще 19», – сказав Джилі.

Жертвами безперервних дощів в Нігерії минулого тижня стали 10 осіб в штатах Йобе і Баучі.

У країні, яка перебуває в зоні тропічного клімату, середньорічна кількість випадання опадів коливається в залежності від регіону.