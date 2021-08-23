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НИГЕРИЯ

Жертвами наводнений в Нигерии стали 26 человек

Глеб Парфененко
Жертвами наводнений в Нигерии стали 26 человек

Жертвами наводнений, спровоцированных сильными дождями в штате Кано в Нигерии, стали 26 человек. Об этом сообщил секретарь нигерийского Управления по чрезвычайным ситуациям (SEMA) в штате Кано Салли Джили.

По его словам, наводнение, вызванное непрекращающимися ливнями в разных районах штата, коснулось более 20 тыс. Человек. «В результате наводнений разрушено 2026 зданий, погибли 26 человек, ранения получили еще 19», — сказал Джили.

Жертвами непрекращающихся дождей в Нигерии на прошлой неделе стали 10 человек в штатах Йобе и Баучи.

В стране, которая находится в зоне тропического климата, среднегодовое количество выпадения осадков колеблется в зависимости от региона.

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