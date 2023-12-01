Вони все одно лізуть до нас: кампанія з відлякування туристів із Нідерландів провалилася

Кампанія з відлякування «буйних» туристів з Нідерландів провалилася, принаймні «не призвела до зниження привабливості міста для тусовщиків», змушена була визнати владу Амстердама. Йдеться про кампанію Stay Away («Тримайтеся подалі»), покликаної відлякати непотрібних туристів з Великобританії, які приїжджають до Амстердама, оскільки «там все дозволено» і поводяться огидно. Однак, коли створений імідж важко поміняти, і невідповідні туристи все одно до них лізуть — скаржаться голландці.

Як повідомляє Dutch News, у ході кампанії відеоролики, в яких туристи, які приїхали «в гніздо пороку», порушують громадський порядок і в результаті потрапляють під варту в поліції або лікарню, були показані молодим людям віком від 18 до 35 років 3,3 мільйон разів з моменту запуску в березні. Мета кампанії полягала у тому, щоб виступити проти небажаного туризму.

Але на жаль, кампанія не спрацювала — Амстердам, як і раніше, має високий рівень привабливості серед тієї цільової групи, яку хочуть відлякати — буйних алкотуристів, залучених легальною «травкою» та іншими свободами. «Туристи, як і раніше, вважають Амстердам містом, де все дозволено… і це залишається сильною мотивацією для відвідування», – заявила місцева влада.

При цьому навіть ті, хто дивився ролик, не усвідомили, які в місті діють обмеження та які стягнення чекають на туристів. «Багато хто з них не знає про заборону на вживання та паління марихуани на вулиці, про більш раннє закриття барів, у тому числі у кварталі Червоних ліхтарів, а також борделів, заборону на сон у машинах та заборону на сечовипускання у громадських місцях», – пояснили експерти.

При цьому згортати кампанію ніхто не збирається — у планах лише розширити та поглибити. Так, міський відділ маркетингу намагатиметься з’ясувати, чи можна зробити послання кампанії більш конкретним для цієї цільової аудиторії, а також розширити кампанію за рахунок туристів-тусівників з інших країн ЄС та з Нідерландів.

Також буде запущено другу кампанію «Онови свій погляд», яка просуватиме Амстердам з «нової та свіжої точки зору» та підкреслюватиме різноманітність міста. PR-програма буде поширена за кордоном і в регіоні Амстердама загалом і розпочнеться наприкінці цього місяця.