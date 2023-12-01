Всі розділи
ГоловнаНідерландиВони все одно лізуть до нас: кампанія з відлякування туристів із Нідерландів...
НідерландиТуризм

Вони все одно лізуть до нас: кампанія з відлякування туристів із Нідерландів провалилася

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вони все одно лізуть до нас: кампанія з відлякування туристів із Нідерландів провалилася

Кампанія з відлякування «буйних» туристів з Нідерландів провалилася, принаймні «не призвела до зниження привабливості міста для тусовщиків», змушена була визнати владу Амстердама. Йдеться про кампанію Stay Away («Тримайтеся подалі»), покликаної відлякати непотрібних туристів з Великобританії, які приїжджають до Амстердама, оскільки «там все дозволено» і поводяться огидно. Однак, коли створений імідж важко поміняти, і невідповідні туристи все одно до них лізуть — скаржаться голландці.

Як повідомляє Dutch News, у ході кампанії відеоролики, в яких туристи, які приїхали «в гніздо пороку», порушують громадський порядок і в результаті потрапляють під варту в поліції або лікарню, були показані молодим людям віком від 18 до 35 років 3,3 мільйон разів з моменту запуску в березні. Мета кампанії полягала у тому, щоб виступити проти небажаного туризму.

Але на жаль, кампанія не спрацювала — Амстердам, як і раніше, має високий рівень привабливості серед тієї цільової групи, яку хочуть відлякати — буйних алкотуристів, залучених легальною «травкою» та іншими свободами. «Туристи, як і раніше, вважають Амстердам містом, де все дозволено… і це залишається сильною мотивацією для відвідування», – заявила місцева влада.

При цьому навіть ті, хто дивився ролик, не усвідомили, які в місті діють обмеження та які стягнення чекають на туристів. «Багато хто з них не знає про заборону на вживання та паління марихуани на вулиці, про більш раннє закриття барів, у тому числі у кварталі Червоних ліхтарів, а також борделів, заборону на сон у машинах та заборону на сечовипускання у громадських місцях», – пояснили експерти.

При цьому згортати кампанію ніхто не збирається — у планах лише розширити та поглибити. Так, міський відділ маркетингу намагатиметься з’ясувати, чи можна зробити послання кампанії більш конкретним для цієї цільової аудиторії, а також розширити кампанію за рахунок туристів-тусівників з інших країн ЄС та з Нідерландів.

Також буде запущено другу кампанію «Онови свій погляд», яка просуватиме Амстердам з «нової та свіжої точки зору» та підкреслюватиме різноманітність міста. PR-програма буде поширена за кордоном і в регіоні Амстердама загалом і розпочнеться наприкінці цього місяця.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Секс-працівниці Амстердама вийшли на протест проти перенесення “кварталу червоних ліхтарів”

Нідерланди
Секс-працівниці та жителі Амстердама вийшли на акцію протесту проти...

Названо 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею

Велика Британія
Для туристів, які люблять гастрономічні пригоди, але не бажають...

Визначено найкращі міста світу для життя, роботи та подорожей

Велика Британія
Компанія Resonance випустила новий рейтинг найкращих міст для життя....

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи

Велика Британія
Топ-10 найбільш відвідуваних туристами міст Європи підрахували та представили...

З 2024 року в Амстердамі буде найбільший у Європі туристичний податок

Нідерланди
Таким чином мерія розраховує боротися з наслідками надмірного туризму,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму