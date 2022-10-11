В аеропорту Амстердама криза настільки масштабна, що авіація запросила екстрену допомогу армії

Закінчення літнього туристичного сезону з відповідним зниженням пасажиропотоку так і не допомогло аеропорту Схіпол в Амстердамі — проблеми з персоналом погіршилися настільки, що керівництво аеропорту попросило допомоги в армії, аби заповнити нестачу персоналу. Однак не факт, що така підтримка військовими буде надано.

Причому, це вже не перший запит — як зазначають місцеві ЗМІ, вперше за допомогою аеропорт звернувся ще у травні. Нідерландський аеропорт, який займав колишні часи перше місце в Європі за «обігом» літаків і третє — за кількістю пасажирів, після ковіда виявився «заручником» власних масштабів за умови жорсткої кадрової нестачі. Через нестачу персоналу для перевірки безпеки — відновити його найскладніше, оскільки потрібні додаткові перевірки та допуски — виникали затори та величезні черги, пасажири масово скаржилися, що запізнювалися на рейс через величезні черги на контроль при доступі до зони вильоту. Ймовірно, саме тут керівництво Схипола розраховувало залучити військових. Друга проблемна зона – це навантаження та вивантаження багажу.

Однак, швидше за все, і цей запит залишиться незадоволеним. За даними преси, уряд Нідерландів негативно відреагував на травневий запит керівництва аеропорту, заявивши: “Це не солдатська робота”. Цього разу як мінімум координатор національної безпеки і боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) також заявив, що аеропорт не має повноважень вимагати таку допомогу у військових. “Якщо розгортання військового персоналу слугуватиме інтересам бізнесу Схіпхола, існує ризик створення прецеденту для інших ділових сторін, які звертатимуться за аналогічною допомогою”, – заявив уряд.