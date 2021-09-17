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Наука

Вчені біотехнологи хочуть воскресити мамонтів в найближчі шість років

Гліб Парфененко
Вчені хочуть воскресити мамонтів за допомогою технології редагування генів

Colossal витратить 15 мільйонів доларів на відродження мамонтів.

Група вчених на чолі з Джорджем Черчем, професором генетики Гарвардської медичної школи, отримала від інвесторів 15 мільйонів доларів на відродження вимерлого виду мамонта: дослідники збираються створити гібрид мамонта і слона в лабораторії.

Фахівці приступлять до відтворення ембріонів з ДНК мамонта, схрестивши їх з ДНК азіатських слонів, занесених до Червоної книги. Щоб повернути до життя ДНК древнього гіганта, вчені збираються порівняти їх геноми з геномами сучасних слонів.

Отримані ембріони вчені збираються виростити в сурогатної матері або навіть в штучній матці. Автори збираються представити результати цієї роботи через шість років.

В результаті повинен вийти морозостійкий слон, який виглядає і поводиться як мамонт. Автори описали цю істота як морозостійкого слона з повадками мамонта.

Експерти відзначили, що повернення вимерлих видів може зцілити екосистеми Землі і, отже, уповільнити глобальне потепління.

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