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Наука

Ученые биотехнологи хотят воскресить мамонтов в ближайшие шесть лет

Глеб Парфененко
Ученые биотехнологи хотят воскресить мамонтов в ближайшие шесть лет

Colossal потратит 15 миллионов долларов на возрождение мамонтов.

Группа ученых во главе с Джорджем Черчем, профессором генетики Гарвардской медицинской школы, получила от инвесторов 15 миллионов долларов на возрождение вымершего вида мамонта: исследователи собираются создать гибрид мамонта и слона в лаборатории.

Специалисты приступят к воспроизводству эмбрионов с ДНК мамонта, скрестив их с ДНК азиатских слонов, занесенных в Красную книгу. Чтобы вернуть к жизни ДНК древнего гиганта, ученые собираются сравнить их геномы с геномами современных слонов.

Полученные эмбрионы ученые собираются вырастить в суррогатной матери или даже в искусственной матке. Авторы собираются представить результаты этой работы через шесть лет.

В результате должен получиться морозостойкий слон, который выглядит и ведет себя как мамонт. Авторы описали эту существо как морозостойкого слона с повадками мамонта.

Эксперты отметили, что возвращение вымерших видов может исцелить экосистемы Земли и, следовательно, замедлить глобальное потепление.

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