На Фіджі стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 7,2 зареєстровано недалеко від архіпелагів Фіджі і Вануату. Про це в суботу повідомила Геологічна служба США (USGS).

Землетрус стався о 18:29 за місцевим часом (9:29 за болгарському часу). Згідно з отриманими даними, епіцентр землетрусу знаходився в 481,7 км на північний захід від столиці Фіджі Сува (з населенням близько 77,3 тисячі осіб). Гіпоцентр знаходиться на глибині 487 км, повідомляє «Фокус».

Немає інформації ні про загрозу цунамі, ні про постраждалих, ні про матеріальну шкоду.