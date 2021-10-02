На Фиджи произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,2 зарегистрировано недалеко от архипелагов Фиджи и Вануату. Об этом в субботу сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло в 18:29 по местному времени (9:29 по болгарскому времени). Согласно полученным данным, эпицентр землетрясения находился в 481,7 км северо-западнее столицы Фиджи Сува (с населением около 77,3 тысячи человек). Очаг находится на глубине 487 км, сообщает «Фокус».

Нет информации ни об угрозе цунами, ни о пострадавших, ни о материальном ущербе.