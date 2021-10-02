Дослідження ДНК показало справжнє походження цивілізації Етрусків

Цивілізація етрусків, що процвітала в період залізного віку в центральній Італії, тисячоліттями цікавила вчених. Завдяки своїм видатним металургійним навичкам і нині неіснуючої неіндоевропейскої мови етруски виділялися серед своїх сусідів. Генетична експертиза дозволила розгадати загадку їх походження.

Дослідження було проведено міжнародною групою вчених з Інституту Макса Планка на основі генома, отриманого з 82 стародавніх людських останків з 12 археологічних розкопок в центральній і південній Італії. Ці люди жили в період приблизно з 800 р до н.е. по 1000 р н.е.

Результати досліджень показують, що етруски, незважаючи на свою унікальну культуру, були тісно пов’язані зі своїми італійськими сусідами.

Розгадуючи таємницю

Оскільки етруски використовували вимерлу мову, яка тепер лише частково розуміється вченими, багато з того, що було спочатку відомо про етруську цивілізацію, отримано з коментарів пізніших грецьких і римських авторів. Одна з гіпотез про їх походження, запропонована Геродотом, вказує на вплив давньогрецьких культурних елементів. Згідно з цим припущенням, етруски мали відбуватися з мігруючих анатолійських або егейських груп. Інша гіпотеза, яку відстоює Діонісій Галікарнаський, полягає в тому, що етруски походять від народів бронзового століття місцевої культури Вілланова і, отже, були корінними народами центральної і північної Італії.

Дослідження вчених з Інституту Макса Планка погодилися з останньою гіпотезою. Ніяких ознак спорідненості з жителями Анатолії в ДНК не виявлено. Навпаки, етруски мали загальний генетичний профіль з латиноамериканцями, що живуть в сусідньому Римі, причому більша частина їх генетичних профілів була отримана від степових предків, які приїхали в цей регіон під час бронзового століття.

Загадка мови

Як підкреслюють автори дослідження, враховуючи, що степові групи, ймовірно, були відповідальні за поширення індоєвропейських мов, на яких зараз говорять мільярди людей по всьому світу, збереження неіндоєвропейської етруської мови є інтригуюче і досі незрозуміле явище, яке потребує подальших археологічних, історичних, лінгвістичних і генетичних досліджень.

Ця лінгвістична стійкість в поєднанні з генетичною ротацією підриває прості припущення про те, що гени прирівнюють мови, і пропонує більш складний сценарій, який міг включати асиміляцію перших носіїв італійської мови в етруське мовне співтовариство, можливо, у другому тисячолітті до нашої ери. Співавтор дослідження проф. Девід Карамелла з Університету Флоренції.

Імперія змін

Незважаючи на те, що кілька людей були вихідцями зі Східного Середземномор’я, Північної Африки і Центральної Європи, генофонд етрусків залишався стабільним протягом як мінімум 800 років, охоплюючи залізний вік і Римську республіку. Однак дослідження показало, що в більш пізній період Римської імперії в центральній Італії відбулися великомасштабні генетичні зміни через приплив людей східно-середземноморського походження. Швидше за все, це були в основному раби і солдати, переселені Римською імперією.

Сліди німців

Ще одне велике зміна генофонду італійців відбулося на рубежі античності і раннього середньовіччя. Дослідники визначили сліди ДНК німців, що поширилися на Апеннінський півострів після падіння Західної Римської імперії. Результати досліджень показують, що німецькі мігранти, в тому числі пов’язані з нещодавно сформованим ломбардское королівством, вплинули на генетичний ландшафт центральної Італії.

У регіонах Тоскана, Лаціо і Базіліката родовід населення залишалася в основному такий же з раннього середньовіччя до наших днів, що дозволяє припустити, що основний генофонд сучасних жителів центральної і південної Італії в значній мірі сформувався, по крайній мірі, 1000 років тому.