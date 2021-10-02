Кем были этруски? Исследования ДНК проливают новый свет на происхождение этих удивительных людей

Цивилизация этрусков, процветавшая в период железного века в центральной Италии, тысячелетиями интересовала ученых. Благодаря своим выдающимся металлургическим навыкам и ныне несуществующему неиндоевропейскому языку этруски выделялись среди своих соседей. Генетическая экспертиза позволила разгадать загадку их происхождения.

Исследование было проведено международной группой ученых из Института Макса Планка на основе генома, полученного из 82 древних человеческих останков из 12 археологических раскопок в центральной и южной Италии. Эти люди жили в период примерно с 800 г. до н.э. по 1000 г. н.э.

Результаты исследований показывают, что этруски, несмотря на свою уникальную культуру, были тесно связаны со своими итальянскими соседями.

Разгадывая тайну

Поскольку этруски использовали вымерший язык, который теперь лишь частично понимается учеными, многое из того, что было первоначально известно об этрусской цивилизации, получено из комментариев более поздних греческих и римских авторов. Одна из гипотез об их происхождении, предложенная Геродотом, указывает на влияние древнегреческих культурных элементов. Согласно этому предположению, этруски должны были происходить из мигрирующих анатолийских или эгейских групп. Другая гипотеза, которую отстаивает Дионисий Галикарнасский, заключается в том, что этруски произошли от народов бронзового века местной культуры Вилланова и, следовательно, были коренными народами центральной и северной Италии.

Исследования ученых из Института Макса Планка согласились с последней гипотезой. Никаких признаков родства с жителями Анатолии в ДНК не обнаружено. Напротив, этруски имели общий генетический профиль с латиноамериканцами, живущими в соседнем Риме, причем большая часть их генетических профилей была получена от степных предков, которые приехали в этот регион во время бронзового века.

Загадка языка

Как подчеркивают авторы исследования, учитывая, что степные группы, вероятно, были ответственны за распространение индоевропейских языков, на которых сейчас говорят миллиарды людей по всему миру, сохранение неиндоевропейского этрусского языка является интригующее и до сих пор необъяснимое явление, которое потребует дальнейших археологических, исторических, лингвистических и генетических исследований.

Эта лингвистическая стойкость в сочетании с генетической ротацией подрывает простые предположения о том, что гены приравнивают языки, и предлагает более сложный сценарий, который мог включать ассимиляцию первых носителей итальянского языка в этрусское речевое сообщество, возможно, во втором тысячелетии до нашей эры. соавтор исследования проф. Дэвид Карамелли из Университета Флоренции.

Империя перемен

Несмотря на то, что несколько человек были выходцами из Восточного Средиземноморья, Северной Африки и Центральной Европы, генофонд этрусков оставался стабильным в течение как минимум 800 лет, охватывая железный век и Римскую республику. Однако исследование показало, что в более поздний период Римской империи в центральной Италии произошли крупномасштабные генетические изменения из-за притока людей восточно-средиземноморского происхождения. Скорее всего, это были в основном рабы и солдаты, переселенные Римской империей.

Следы немцев

Еще одно большое изменение генофонда итальянцев произошло на рубеже античности и раннего средневековья. Исследователи определили следы ДНК немцев, распространившихся на Апеннинский полуостров после падения Западной Римской империи. Результаты исследований показывают, что германские мигранты, в том числе связанные с недавно сформированным Ломбардским королевством, оказали влияние на генетический ландшафт центральной Италии.

В регионах Тоскана, Лацио и Базиликата родословная населения оставалась в основном такой же с раннего средневековья до наших дней, что позволяет предположить, что основной генофонд современных жителей центральной и южной Италии в значительной степени сформировался, по крайней мере, 1000 лет назад.