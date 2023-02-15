Молдова закрила свій повітряний простір та скасувала всі авіарейси

У вівторок, 14 лютого, Молдова закрила свій повітряний простір, всі заплановані авіарейси скасовано. Про це повідомила прес-служба авіакомпанії Air Moldova.

Як заявили в авіакомпанії, «наразі повітряний простір Молдови закритий, чекаємо на відновлення польотів. Сьогоднішній розклад зазнає змін». Причини не називаються.

У прес-службі Міжнародного аеропорту Кишинева підтвердили факт скасування рейсів, проте відмовилися надати додаткову інформацію. Влада країни також поки не коментує ситуацію.

Оновлення інформації:

Небо Молдови закрили до 16:00 з міркувань безпеки, про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на регулюючі органи та відповідний NОТАМ. Також про це заявив аеропорт Кишинева. Декілька рейсів було перенаправлено в Ясси. Конкретних причин закриття повітряного простору не називається.