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МОЛДОВА

Молдова відзначає 30-річчя незалежності

В урочистостях з нагоди важливої ​​дати також візьмуть участь президенти Румунії, України і Польщі

Євгеній Подольський

У Молдові в п’ятницю, 27 серпня, відзначають День незалежності.

27 серпня 1991 року в Молдавської РСР було скликано Великі національні збори, в результаті яких Парламент проголосував за прийняття Декларації про незалежність.

Уряд Молдови напередодні опублікував програму святкування Дня незалежності.

Основні заходи пройдуть в центрі Кишинева і на площі Великих національних зборів.

Згідно з програмою уряду, з 8:30 до 9:50 заплановано покладання квітів, а о 10:00 розпочнеться церемонія відкриття свята «Суверенна Молдова».

На церемонії виступлять президентський оркестр, Євген Дога і Brio Sonores.

О 10:15 з вітальною промовою виступить президент Майя Санду, а о 10:25 розпочнеться військовий парад, після якого почнеться концерт.

В урочистостях з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови також візьмуть участь президент Румунії Клаус Йоханніса, президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда.

Крім того, з ініціативи митрополії Молдови 27 серпня під всіх православних храмах країни одночасно задзвонять дзвони, які будуть дзвонити 10 хвилин з 11:00 до 11:10.

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