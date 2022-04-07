Зустріч Дуда-Джонсон у Лондоні: «Польща та Великобританія – найбільші друзі України в НАТО»

– Президент Анджей Дуда прибув у четвер до Лондона з одноденним робочим візитом. Він поговорить з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном про допомогу Україні та військове співробітництво.

Голова бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч заявив, що візит став результатом телефонної розмови, що відбулася минулого тижня, між двома лідерами з ініціативи прем’єр-міністра Джонсона. – Польща та Великобританія – найбільші друзі України в НАТО – оцінив він.

Згідно з програмою візиту, прем’єр-міністр Джонсон зустріне президента Дуду о 13.30 за місцевим часом у глави британського уряду на Даунінг-стріт, потім політики зроблять заяви для ЗМІ. Пізніше Анджей Дуда і Борис Джонсон поговорять «віч-на-віч»; Заплановано також пленарні виступи делегації.

Голова Бюро національної безпеки Павло Солох повідомив, що головною темою зустрічі стане війна в Україні та співпраця у допомозі цій країні. Він зазначив, що Великобританія відразу після США є провідною країною у сфері прямої допомоги Україні, а також займає тверду позицію щодо Росії. «І це те, що нас зближує» — запевнив він нас.

Військова співпраця

За словами голови Бюро національної безпеки, президент Анджей Дуда також поговорить із прем’єр-міністром Великобританії про військове співробітництво. – Йдеться про можливе будівництво фрегатів за програмою «Мечник», про ЗРК «Нарев». І тут переговори та співпраця далеко просунулися, – наголосив Солох. – Звісно, ​​з огляду на те, що відбувається на схід від наших кордонів, ми хотіли б прискорити ці програми, – додав він.

У свою чергу, голова бюро міжнародної політики президента Якуб Кумоч раніше заявляв, що головна тема зустрічі в Лондоні — форма і спосіб надання допомоги Україні. – Польща та Великобританія є одними з найбільших друзів України в НАТО, – сказав міністр.

Безпека Європи

Він підкреслив, що візит став результатом телефонної розмови, що відбулася минулого тижня, між двома лідерами з ініціативи прем’єр-міністра Джонсона. – Російська агресія проти України наочно показала, наскільки близькі позиції Польщі та Великобританії у питаннях, пов’язаних із безпекою в Європі, – наголосив він.

На початку тижня Польщу відвідала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка подякувала Польщі за підтримку, надану українським біженцям. За її оцінкою, «Польща завжди чітко бачила питання про Росію та наміри Путіна». — Ти мав рацію, — сказала вона. Вона зауважила, що російські сили перекидаються на південний схід України, тому необхідно забезпечити українців необхідними ресурсами для оборони.

Британський міністр також наголосив на необхідності зміцнення східного флангу НАТО. “Ми направляємо більше британських сил до Польщі і вздовж східного флангу НАТО, тому що нам потрібно його посилити”, – сказала вона.