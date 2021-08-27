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МОЛДОВА

В Кишинёве отмечают 30-летие независимости

В урочистостях з нагоди важливої ​​дати також візьмуть участь президенти Румунії, України і Польщі

Евгений Подольский

В Молдове в пятницу, 27 августа, отмечают День независимости, сообщает newsmaker.md.

27 августа 1991 года в Молдавской ССР было созвано Великое национальное собрание, в результате которого Парламент проголосовал за принятие Декларации о независимости.

Правительство Молдовы накануне опубликовало программу празднования Дня независимости.

Основные мероприятия пройдут в центре Кишинева и на площади Великого национального собрания.

Согласно программе правительства, с 8:30 до 9:50 запланировано возложение цветов, а в 10:00 начнется церемония открытия праздника «Суверенная Молдова».

На церемонии выступят президентский оркестр, Евгений Дога и Brio Sonores.

В 10:15 с поздравительной речью выступит президент Майя Санду, а в 10:25 начнется военный парад, после которого начнется концерт.

В торжествах по случаю тридцатилетия независимости Молдовы также примут участие президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, по инициативе митрополии Молдовы 27 августа во всех православных храмах страны одновременно зазвонят колокола, которые будут звонить 10 минут с 11:00 до 11:10.

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