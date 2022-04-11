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Польща

Польща вирішила помститися за катинський розстріл

Євгеній Подольський

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у неділю, що притягне до відповідальності катинську різанину, в якій сталінська поліція вбила майже 22 000 поляків у 1940 році.

«Геноцид не має терміну давності. Ось чому я наполягатиму на тому, щоб ця справа була вирішена міжнародними трибуналами. Ми скоро подамо петицію», — сказав Дуда у промові, присвяченій 82-м роковинам різанини, відзначивши жорстоку агресію Росії проти незалежної та демократичної України».

“Цей злочин має бути остаточно засуджений і його винні мають бути встановлені”, – додав Дуда, не уточнивши, до якого суду має намір звернутися і хто буде обвинуваченим.

Ця дата також відзначає 12-ту річницю авіакатастрофи під Смоленськом, внаслідок якої 10 квітня 2010 року загинули 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський, який їхав до Росії, щоб вшанувати пам’ять жертв Катинського розстрілу.

Після вторгнення в СРСР у вересні 1939 року в східних районах Польщі за німецько-радянським пактом у Катинському лісі було розстріляно 22 тисячі польських офіцерів, полонених червоноармійців.

Упродовж десятиліть Радянський Союз звинувачував у цій бійні нацистів. Лише у квітні 1990 року радянський лідер Михайло Горбачов визнав відповідальність Росії.

«Це був геноцид, скоєний Радами проти беззахисних жертв. Цей злочин так і не був покараний. Натомість ми отримали брехню про Катинь», — сказав Дуда.

Він послався на «короткий епізод початку 1990-х років за президента Бориса Єльцина, коли було нарешті визнано, що «сталінська влада» відповідає за катинський розстріл».

Але, продовжив Дуда, “жодних подальших дій вжито не було. Катинське розслідування було припинено, і ніхто з винних не був покараний. Тоді як путінська Росія знову прославляла Сталіна та Радянський Союз на десятиліття. Катинська брехня” – заявив польський президент.

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