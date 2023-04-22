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Головна авіакомпанія Молдови оголосила про відміну рейсів на найближчі дні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Головна авіакомпанія Молдови оголосила про відміну рейсів на найближчі дні

Авіакомпанія Air Moldova оголосила про відміну всіх рейсів з 21 по 25 квітня.

Згідно з повідомленням на офіційних сторінках компанії, таке рішення пов’язане із фінансовими проблемами.

“Шановні пасажири, з жалем, змушені припинити виконання рейсів з 21 по 25 квітня 2023 р. через відсутність фінансових ресурсів, необхідних для діяльності компанії”.

“На жаль, ми відзначаємо, що всі зусилля та дії, зроблені командою Air Moldova для управління ситуацією, в якій опинилася компанія, поки не дали результатів”, – йдеться у заяві на сторінці у Facebook.

Згодом компанія вийшла з кількома заявами, в яких повідомила про часткове збереження раніше скасованих рейсів. 23 квітня в І з Болоньї, 24 квітня в І з Тбілісі і 25 квітня в І з Верони.

Також в Air Moldova повідомили, що намагаються вирішити фінансові питання із інвесторами.

Фінансові проблеми Air Moldova: що відомо

Восени 2022 року Управління цивільної авіації Молдови після перевірки Air Moldova вийшло із заявою про “недоліки фінансового характеру”. Вони можуть перешкодити авіакомпанії виконувати зобов’язання щодо проданих квитків. Ця перевірка була проведена після того, як компанія неодноразово скасовувала рейси через технічні несправності літаків.

На початку березня 2023 року стало відомо, що в розпорядженні Air Moldova залишився лише один літак. Така криза була пов’язана із чутками про російське вторгнення на територію Молдови.

Тоді ж Air Moldova ухвалила рішення про відміну відразу п’яти рейсів в інші країни. 2 березня стало відомо, що компанія більше не літає в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул і Тбілісі.

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