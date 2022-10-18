У Мексиці на футбольному матчі фанатка повністю оголила груди після забитого пенальті (Відео 18+)

У першому чвертьфінальному матчі плей-оф мексиканської Апертури «УАНЛ Тігрес» мінімально переміг «Пачуку» (1:0).
На 88-й хвилині 36-річний ексгравець «Марселя» Андре-П’єр Жиньяк реалізував пенальті, повідомляє sport.ua.
Одна з фанаток «тигрів» під час святкування забитого м’яча оголила пишні груди, викликавши подвійний екстаз у вболівальників господарів.
Другий поєдинок відбудеться 17 жовтня, вболівальниці «Пачуки» навряд чи залишаться без відповіді.
Algo inesperado pasó durante el partido de 4tos Tigres vs Pachuca en el Estadio Universitario en el gol de André-Pierre Gignac. pic.twitter.com/KTb1fvgDAN
— :.:.:.:FAFHOO:.:.:.: (@Fafhoo) October 14, 2022