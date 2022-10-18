У Мексиці на футбольному матчі фанатка повністю оголила груди після забитого пенальті (Відео 18+)

У першому чвертьфінальному матчі плей-оф мексиканської Апертури «УАНЛ Тігрес» мінімально переміг «Пачуку» (1:0).

На 88-й хвилині 36-річний ексгравець «Марселя» Андре-П’єр Жиньяк реалізував пенальті, повідомляє sport.ua.

Одна з фанаток «тигрів» під час святкування забитого м’яча оголила пишні груди, викликавши подвійний екстаз у вболівальників господарів.

Другий поєдинок відбудеться 17 жовтня, вболівальниці «Пачуки» навряд чи залишаться без відповіді.