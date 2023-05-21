Всі розділи
ГоловнаБразиліяУ Бразилії відкрили мавзолей легендарного Пеле
БразиліяСпортТуризм

У Бразилії відкрили мавзолей легендарного Пеле

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Бразилії відкрили мавзолей легендарного Пеле

На другому поверсі вертикального цвинтаря у бразильському Сантосі відкрили мавзолей легендарного футболіста Пеле, який помер у грудні 2022 року.

На вході до мавзолею фанатів зустрічають дві золоті статуї Пеле. Сам меморіал оформлено у стилістиці стадіону. Підлога зроблена зі штучної трави, стіни прикрашені зображеннями вболівальників на трибунах, а на стінах зображено фото з полчищами радісних глядачів. Центральне місце займає труна з тілом Пеле. Футболіст лежить у труні з чистого золота, а над ним зроблена стеля у вигляді безхмарного неба.

За планами мавзолей мали побудувати на дев’ятому поверсі, звідки відкривається краєвид на стадіон „Віла Белміро“ клубу „Сантос“, де Пеле виступав протягом 18 років. Натомість сім’я поховала його на другому поверсі, щоб уболівальникам простіше було вшанувати пам’ять великого спортсмена.

„Все це зроблено з великою любов’ю людьми, які знали його, котрі жили з ним. Меморіал відбиває суть того, яким він був», – поділився враженнями один із синів Пеле. У мавзолеї зібрано пам’ятні речі футболіста, включаючи форму Бразилії та „Сантоса“, в якій гравець виступав, пише Daily Mail. Лише 60 уболівальників, які заздалегідь забронювали місце, можуть відвідати мавзолей за день.

Пеле — найкращий футболіст XX століття за версією футбольної комісії ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращий спортсмен XX століття за версією МОК. Це єдиний гравець, який виграв чемпіонат світу тричі (1958, 1962, 1970). За збірну Бразилії Пеле забив 77 голів у 92 іграх. Рекорд протримався понад 50 років. У фінальних турнірах чемпіонату світу він провів загалом 14 матчів та забив 12 м’ячів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

ЗМІ: масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася у турецькому готелі

Росія
У турецькому готелі Royal Seginus 5* в Анталії увечері...

Кріштіану Роналду анонсував завершення кар’єри

Спорт
Якщо я виграю титул чемпіона світу, я перестану грати...

Емір Катара: Країна стала мішенню для анти-піару перед ЧС з футболу

Катар
Правитель Катару Тамім бін Хамад аль-Тані був змушений виступити...

У Мексиці, на футбольному матчі, фанатка повністю оголила груди після забитого пенальті

Мексика
У першому чвертьфінальному матчі плей-оф мексиканської Апертури «УАНЛ Тігрес»...

Катар закриє кордони для в’їзду іноземних туристів на 2 місяці, і це зовсім не через ковід

Катар
На два місяці – з 1 листопада по 23...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму