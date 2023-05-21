У Бразилії відкрили мавзолей легендарного Пеле

На другому поверсі вертикального цвинтаря у бразильському Сантосі відкрили мавзолей легендарного футболіста Пеле, який помер у грудні 2022 року.

На вході до мавзолею фанатів зустрічають дві золоті статуї Пеле. Сам меморіал оформлено у стилістиці стадіону. Підлога зроблена зі штучної трави, стіни прикрашені зображеннями вболівальників на трибунах, а на стінах зображено фото з полчищами радісних глядачів. Центральне місце займає труна з тілом Пеле. Футболіст лежить у труні з чистого золота, а над ним зроблена стеля у вигляді безхмарного неба.

За планами мавзолей мали побудувати на дев’ятому поверсі, звідки відкривається краєвид на стадіон „Віла Белміро“ клубу „Сантос“, де Пеле виступав протягом 18 років. Натомість сім’я поховала його на другому поверсі, щоб уболівальникам простіше було вшанувати пам’ять великого спортсмена.

„Все це зроблено з великою любов’ю людьми, які знали його, котрі жили з ним. Меморіал відбиває суть того, яким він був», – поділився враженнями один із синів Пеле. У мавзолеї зібрано пам’ятні речі футболіста, включаючи форму Бразилії та „Сантоса“, в якій гравець виступав, пише Daily Mail. Лише 60 уболівальників, які заздалегідь забронювали місце, можуть відвідати мавзолей за день.

Пеле — найкращий футболіст XX століття за версією футбольної комісії ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращий спортсмен XX століття за версією МОК. Це єдиний гравець, який виграв чемпіонат світу тричі (1958, 1962, 1970). За збірну Бразилії Пеле забив 77 голів у 92 іграх. Рекорд протримався понад 50 років. У фінальних турнірах чемпіонату світу він провів загалом 14 матчів та забив 12 м’ячів.