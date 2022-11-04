Емір Катара: Країна стала мішенню для анти-піару перед ЧС з футболу

Правитель Катару Тамім бін Хамад аль-Тані був змушений виступити з публічною заявою на захист своєї країни та майбутнього чемпіонату світу з футболу через численну критику західних ЗМІ. За його словами, в Європі зараз ведеться справжня анти-піар-компанія, покликана очорнити арабську державу.

Зокрема, багато правозахисних організацій звинувачують Катар в нетерпимості до ЛГБТ-спільноти. Так, в Human Rights Watch навіть опублікували ціле розслідування, в якому йдеться про випадки незаконного арешту представників нетрадиційної орієнтації і навіть тортури. На що представники оргкомітету мундіалю досить коректно відповіли: «Все, про що ми просимо вболівальників та туристів, щоб вони шанували місцеву культуру. Ми вітаємо всіх, доки вони не шкодять іншим людям».

Ще одна претензія – заборона алкоголю в країні. Незважаючи на сухий закон, уболівальники все ж таки зможуть вживати алкоголь в спеціальних барах та готелях. Для них навіть дозволили вживання алкоголю у фан-зонах стадіонів. Єдине, що катарська поліція в жодному разі не залишить поза увагою, це жінок у відвертих вбраннях та надмірні «ніжності» у громадських місцях.

Втім, є у туристів і більші проблеми. Напередодні мундіалю в Катарі, де й так досить обмежений номерний фонд, вільних місць у готелях майже не лишилося. А вакантні пропозиції виставляють за захмарними цінами. Однак є й альтернатива: заселитися до готелю у сусідній Саудівській Аравії чи ОАЕ, а в день ігор вилітати до Катару спеціальними шатлами. І тут можна заощадити.

Ще один варіант – оселитися на воді. Так, туроператор PAC GROUP повідомив, що з 19 листопада по 19 грудня круїзний лайнер MSC Opera стоятиме в порту Дохи і працюватиме як готель. Це дає туристам унікальну можливість оптимізувати свої витрати під час проведення чемпіонату світу з футболу.