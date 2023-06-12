Всі розділи
ГоловнаКитайЗірка світового футболу Ліонель Мессі зіткнувся з проблемами паспортного контролю у Китаї
КитайСпортТуризм

Зірка світового футболу Ліонель Мессі зіткнувся з проблемами паспортного контролю у Китаї

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Зірка світового футболу Ліонель Мессі зіткнувся з проблемами паспортного контролю у Китаї

Як виявилося, навіть у спортсменів світового рівня можуть виникнути проблеми із візою. Прикладом цього став нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі. Після прибуття в аеропорт Пекіна форварду довелося поговорити із представниками служби міграції.

“Капітана і чемпіона світу було затримано в аеропорту через проблеми з паспортом. Після довгого очікування Мессі зміг приєднатися до команди, Родріго Де Пауль не відходив від нього ні на секунду”, – повідомляє Twitter-акаунт Rosario3.com.

Як з’ясувалося пізніше, Ліонель погано підготувався до поїздки та забув оформити документи.

“Висловлюємо вдячність співробітникам міграційної служби в міжнародному аеропорту Пекіна за їхню гнучкість і ефективність. Ліонель Мессі прибув за іспанським паспортом, але без візи. Йому довелося чекати дві години, поки міграційна служба не видасть йому візу як особливу і термінову справу”, – поділився Генеральний консул Китаю у Санта-Крус (Болівія) Ван Цзялей.

15 червня команда аргентинця зіграє товариський матч зі збірною Австралії. Гра пройде на “Пекінському національному стадіоні”, який вміщує 68 тисяч місць.

Варто зазначити, що особа Мессі в Китаї має особливий статус. Квитки на матч за участю зірки були розпродані дуже швидко, незважаючи на те, що ціна на них складала від 580 до 4200 юанів.

Захоплення особистістю Мессі настільки велике, що десятки продавців на платформі онлайн-покупок Taobao пропонують перепродати квитки за суму до 18 000 юанів.

У Китаї діють заходи проти перепродажу квитків, що включають вимогу пред’явлення посвідчення особи для входу на стадіон, але покупців це, швидше за все, не лякає”, – передає Diario Sport.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Бразилії відкрили мавзолей легендарного Пеле

Бразилія
На другому поверсі вертикального цвинтаря у бразильському Сантосі відкрили...

ЗМІ: масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася у турецькому готелі

Росія
У турецькому готелі Royal Seginus 5* в Анталії увечері...

Кріштіану Роналду анонсував завершення кар’єри

Спорт
Якщо я виграю титул чемпіона світу, я перестану грати...

Емір Катара: Країна стала мішенню для анти-піару перед ЧС з футболу

Катар
Правитель Катару Тамім бін Хамад аль-Тані був змушений виступити...

У Мексиці, на футбольному матчі, фанатка повністю оголила груди після забитого пенальті

Мексика
У першому чвертьфінальному матчі плей-оф мексиканської Апертури «УАНЛ Тігрес»...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму