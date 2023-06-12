Зірка світового футболу Ліонель Мессі зіткнувся з проблемами паспортного контролю у Китаї

Як виявилося, навіть у спортсменів світового рівня можуть виникнути проблеми із візою. Прикладом цього став нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі. Після прибуття в аеропорт Пекіна форварду довелося поговорити із представниками служби міграції.

“Капітана і чемпіона світу було затримано в аеропорту через проблеми з паспортом. Після довгого очікування Мессі зміг приєднатися до команди, Родріго Де Пауль не відходив від нього ні на секунду”, – повідомляє Twitter-акаунт Rosario3.com.

😳El capitán y campeón del mundo fue demorado en el aeropuerto por problemas con su pasaporte. Luego de una larga espera, Messi y Rodrigo De Paul, que no se separó ni un segundo de su lado, pudieron unirse al resto.https://t.co/DG2HtGQbOE#rosario3 pic.twitter.com/ktVz8o4diF — Rosario3.com (@Rosariotres) June 10, 2023

Як з’ясувалося пізніше, Ліонель погано підготувався до поїздки та забув оформити документи.

“Висловлюємо вдячність співробітникам міграційної служби в міжнародному аеропорту Пекіна за їхню гнучкість і ефективність. Ліонель Мессі прибув за іспанським паспортом, але без візи. Йому довелося чекати дві години, поки міграційна служба не видасть йому візу як особливу і термінову справу”, – поділився Генеральний консул Китаю у Санта-Крус (Болівія) Ван Цзялей.

Felicitaciones al personal de migración en el aeropuerto internacional de #Beijing por su flexibilidad y eficiencia. Leonel #Messi llegó con su pasaporte de España, pero sin visa. Tuvo que esperar dos horas hasta que la migración le otorgó una visa como caso especial y urgente. pic.twitter.com/4PLTkmRBQl — Wang Jialei 王家雷 (@WangJialei4) June 10, 2023

15 червня команда аргентинця зіграє товариський матч зі збірною Австралії. Гра пройде на “Пекінському національному стадіоні”, який вміщує 68 тисяч місць.

Варто зазначити, що особа Мессі в Китаї має особливий статус. Квитки на матч за участю зірки були розпродані дуже швидко, незважаючи на те, що ціна на них складала від 580 до 4200 юанів.

Захоплення особистістю Мессі настільки велике, що десятки продавців на платформі онлайн-покупок Taobao пропонують перепродати квитки за суму до 18 000 юанів.

У Китаї діють заходи проти перепродажу квитків, що включають вимогу пред’явлення посвідчення особи для входу на стадіон, але покупців це, швидше за все, не лякає”, – передає Diario Sport.