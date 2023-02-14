ЗМІ: масова бійка між російськими та українськими футболістами сталася у турецькому готелі

У турецькому готелі Royal Seginus 5* в Анталії увечері 13 лютого відбулася масова бійка між українськими та російськими футболістами. За інформацією одного телеграм-каналу, гравці українського клубу «Мінай» підійшли до начальника ярославського «Шинника» і запропонували заспівати український гімн. У відповідь росіянин нібито сказав, що варто вийти на вулицю і там продовжити розмову, розібравшись раз на раз. Співробітникам готелю вдалося погасити перший конфлікт.

Потім кілька українських спортсменів опинилися в ліфті з ярославським футболістом та побили хлопця, але коли ліфт приїхав на поверх – там стояли гравці «Шинника». У результаті почалася масова бійка. Щоб розняти тих, хто б’ється, довелося викликати поліцію. За інформацією телеграм-каналу, в готелі наразі чергує посилена охорона, а між спортсменами періодично відбуваються разові сутички.

За даними деяких телеграм-каналів, один з російських футболістів має підозру на перелом ребер.

Менш ніж тиждень тому, 9 лютого, ДІП писав про бійку, яка також спалахнула в одному з турецьких готелів між українцем та росіянином. Тоді футболіст збірної України Данило Сікан вдарив туриста, що напідпитку, за фразу «Слава Росії». У результаті той потрапив до лікарні із черепно-мозковою травмою.