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Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці, є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці

Приватний літак упав на житлові будинки у мексиканському місті Сантьяго-Тенанго.

За повідомленнями служб, на борту повітряного судна перебували троє людей. Усі вони загинули під час аварії.

Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці, є загиблі

Літак, що впав, також пошкодив будинки, викликавши спалах. При цьому ніхто з місцевих мешканців, які перебували на землі, не постраждав.

Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці, є загиблі

Раніше в Мексиці ґендер-паті із використанням літака обернулося трагедією. Повітряне судно розбилося на очах у гостей. Льотчика з тяжкими травмами було доставлено лікарню, де згодом помер.

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