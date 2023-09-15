Приватний літак упав на житлові будинки у Мексиці, є загиблі

Приватний літак упав на житлові будинки у мексиканському місті Сантьяго-Тенанго.

За повідомленнями служб, на борту повітряного судна перебували троє людей. Усі вони загинули під час аварії.

Літак, що впав, також пошкодив будинки, викликавши спалах. При цьому ніхто з місцевих мешканців, які перебували на землі, не постраждав.

Раніше в Мексиці ґендер-паті із використанням літака обернулося трагедією. Повітряне судно розбилося на очах у гостей. Льотчика з тяжкими травмами було доставлено лікарню, де згодом помер.

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