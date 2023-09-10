Названі найкращі та найгірші країни світу для переїзду у 2023 році

Нове дослідження про життя та роботу за кордоном виявило найкращі та гірші країни для експатів.

У свіжому дослідженні Expat Insider від найбільшої у світі мережа емігрантів Internations країни ранжувалися на основі 56 аспектів життя експатів, від вартості життя до доступності житла та високошвидкісного Інтернету. В опитуванні взяли участь понад 12 тисяч емігрантів, які представляють 171 національність і проживають у 172 країнах чи територіях.

Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна зайняла перший рядок завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів щодо іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла та загальна задоволеність фінансовим станом.

Другу сходинку зайняла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров’я та спорту, клімат та кар’єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих мешканців.

Топ-10 найкращих країн світу для експатів

Мексика Іспанія Панама Малайзія Тайвань Таїланд Коста-Ріка Філіппіни Бахрейн Португалія

А ось найгіршою країною для переїзду опитані експати назвали Кувейт – найбільше їх засмучує відсутність умов для дозвілля та суворі правила, які заважають громадянам самовиражатися та відкрито говорити свою думку.

Топ-10 найгірших країн світу для експатів

Кувейт Норвегія Туреччина Південна Корея Німеччина Південна Африка Італія Мальта Нова Зеландія Японія

Як повідомляв DIP, раніше експерти назвали найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий, детальніше читайте тут.