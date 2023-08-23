З’явилися спеціальні готелі для тих, хто після розлучення: для них організують тур «Кінець помилки»

Специфічні тури «для тих, хто після розлучення» до «особливих готелів» із розвагами «тільки для дорослих» запропонував туристам мексиканський курорт Канкун. Як повідомляє видання Daily Star, готель Temptation Cancun запропонував туристам під назвою «Кінець помилки», де за 238 фунтів стерлінгів на людину обіцяно особистий дворецький, шампанське, басейни та пляжі принципово топлес, та інші сексуальні розваги.

Готель у принципі позиціонує себе як тільки для дорослих з рейтингом X. Навколо нього склалася слава готелю для свінгерів та інших небайдужих до секс-туризму – туристів чекає гламурний декор, величезні спальні та специфічні розваги.

«Сексуальний басейн» розважить гучною музикою та зухвалими шоу, нічний клуб Bash, обіцяє тематичні вечори та вечірки сексуальної тематики, і навіть місцевий ресторан She – позиціонує себе як ресторан-афродизіак.

У обіцяний пакет «після розлучення» протягом шести годин входять послуги особистого дворецького, який піклуватиметься про всі потреби туриста протягом шести годин – або біля басейну, або нічного клубу. Також у пакет включена пляшка Moët & Chandon на людину, 80-хвилинний VIP-масаж, і зважаючи на все стриптизерка в номер, яка стягне з них одяг перед групою!

Щоправда, щодо ціни видання уточнює, що цей пакет обійдеться в 305 доларів США за ніч понад вартість вашого номера. Причому мінімальний термін проживання – дві ночі.

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