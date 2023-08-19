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МалайзіяТуризм

У Малайзії сталася авіаційна катастрофа: кількість жертв відома

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Малайзії сталася авіаційна катастрофа: кількість жертв відома

На території штату Селангор у Малайзії розбився пасажирський літак із вісьмома пасажирами на борту. Інформація про кількість загиблих надана джерелами The Star.

За попередніми даними, повітряне судно зіткнулося під час аварії з автомобілем і мотоциклом, внаслідок чого стався вибух.

Кадри моменту падіння та подальшого вибуху були зафіксовані відеореєстраторами автомобілів, що рухалися сусідньою дорогою.

Згідно з інформацією, опублікованою на порталі DailyMail, внаслідок авіаційної аварії загинули десять людей. Серед них – шість пасажирів, два члени екіпажу та два учасники дорожнього руху: водії автомобіля та мотоцикла.

Літак, що належав авіакомпанії Jet Valet, виконував внутрішній рейс з архіпелагу Лангкаві в один з аеропортів Куала-Лумпура. На момент події йому залишалося пролетіти лише 10 кілометрів.

Раніше було повідомлено про катастрофу на Гаваях, внаслідок якої постраждало туристичне місто та загинули понад 100 людей.

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