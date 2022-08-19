Всі розділи
ГоловнаЛитваСлідом за Францією в Литві почали виганяти росіян зі визначних пам'яток
ЛитваРосіяТуризм

Слідом за Францією в Литві почали виганяти росіян зі визначних пам’яток

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Російських туристів почали виганяти зі визначних пам'яток у Литві

Литовська локальна пам’ятка — маєток Пакруойіс вирішила зробила антиросійську заяву. Гедрюс Клімкявічюс, керуючий садибою, заявив, що «російським громадянам тут не раді» – і садиба більше не приймає відвідувачів із російським громадянством. «Російські громадяни так чи інакше пов’язані з російським режимом, тому їм не раді, і ми хотіли б, щоб вони це знали», — цитують його литовські ЗМІ.

Примітка: Раніше DIP писав про інші прояви “бану” по відношенню до російських туристів. Подробиці читайте у матеріалі «Російські туристи скаржаться на цькування росіян у Грузії через Україну».

За його словами, цю інформацію опубліковано на сайті садиби. При цьому якщо якогось російського туриста навіщось туди занесе: «Адміністратор може попросити посвідчення особи на вході, якщо у неї виникнуть якісь підозри», – заявило керівництво. При цьому він додав, що колишні росіяни з посвідкою на проживання в Литві вітаються.

Чиновник, заступник міністра економіки та інновацій Вінкас Юргутіс, який підтримав це рішення, запевнив, що ініціатива корисна — деякі російські туристи, які мають довгострокову візу, або приїжджають через інші країни Євросоюзу, які продовжують видавати візи росіянам, у Литві ще зустрічається. Нагадаємо, раніше Венсенський замк у Франції, теж вирішив не пускати російських туристів (подробиці читайте за посиланням).

“Ми підтримаємо рішення інших власників бізнесу не приймати росіян”, – оцінила Евалда Шишкаускене, президент Литовської асоціації готелів та ресторанів. Проте в асоціації не вважають цю заборону необхідною з однієї простої причини — кількість російських туристів у цій країні зникла.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяCOVID Travel NewsТуреччинаУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму