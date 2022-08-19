Слідом за Францією в Литві почали виганяти росіян зі визначних пам’яток

Литовська локальна пам’ятка — маєток Пакруойіс вирішила зробила антиросійську заяву. Гедрюс Клімкявічюс, керуючий садибою, заявив, що «російським громадянам тут не раді» – і садиба більше не приймає відвідувачів із російським громадянством. «Російські громадяни так чи інакше пов’язані з російським режимом, тому їм не раді, і ми хотіли б, щоб вони це знали», — цитують його литовські ЗМІ.

Примітка: Раніше DIP писав про інші прояви “бану” по відношенню до російських туристів. Подробиці читайте у матеріалі «Російські туристи скаржаться на цькування росіян у Грузії через Україну».

За його словами, цю інформацію опубліковано на сайті садиби. При цьому якщо якогось російського туриста навіщось туди занесе: «Адміністратор може попросити посвідчення особи на вході, якщо у неї виникнуть якісь підозри», – заявило керівництво. При цьому він додав, що колишні росіяни з посвідкою на проживання в Литві вітаються.

Чиновник, заступник міністра економіки та інновацій Вінкас Юргутіс, який підтримав це рішення, запевнив, що ініціатива корисна — деякі російські туристи, які мають довгострокову візу, або приїжджають через інші країни Євросоюзу, які продовжують видавати візи росіянам, у Литві ще зустрічається. Нагадаємо, раніше Венсенський замк у Франції, теж вирішив не пускати російських туристів (подробиці читайте за посиланням).

“Ми підтримаємо рішення інших власників бізнесу не приймати росіян”, – оцінила Евалда Шишкаускене, президент Литовської асоціації готелів та ресторанів. Проте в асоціації не вважають цю заборону необхідною з однієї простої причини — кількість російських туристів у цій країні зникла.