Литва повністю припинила імпорт газу з Росії

З початку квітня Литва повністю припинила імпорт газу із Росії. Це зробило її першою країною ЄС, яка зробила такий крок. Про це повідомило у Facebook міністерство енергетики Литви, пише «Європейське правосуддя».

У міністерстві повідомили, що з початку квітня Литовська газотранспортна система не імпортує газ із РФ. Це підтверджують дані оператора Amber Grid: за їхніми даними, станом на 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білорусією дорівнює нулю.

Усі потреби Литви у газі нині задовольняються з допомогою імпорту через термінал зрідженого газу у Клайпеді. Передбачається, що цього має бути достатньо у майбутньому. За необхідності газ можна буде качати і з Латвії, а з 1 травня через інтерконектор з Польщею.

Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс назвав це поворотним моментом у енергетичній незалежності Литви.

“Ми перша країна ЄС, яка отримує газ від “Газпрому”, яка стала незалежною від постачання газу з Росії”, – сказав він.

«Цього місяця у Литві більше не буде російського газу. Багато років тому моя країна ухвалила рішення, які тепер дозволяють нам розірвати енергетичні зв’язки з агресором без жодних збитків. Якщо зможемо ми, зможе й решта Європи», – сказав президент Литви Гітанас Науседа.