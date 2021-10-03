Принц Вільям розпочав змову проти свого брата принца Гаррі і Меган Маркл

Бажанням принца Гаррі і Меган Маркл хрестити доньку Лілібет в Великобританії, судячи з усього, не судилося збутися. І винен в цьому старший брат Гаррі.

Герцог Кембриджський майже припинив спілкування зі своїм молодшим братом після того, як він і його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських відзнак. В цьому році принци бачилися двічі, намагаючись відновити спілкування, але Вільям, схоже, все зіпсував.

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Меган сподівалася хреститися перед королевою Єлизаветою II в каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де вона і принц Гаррі одружилися. Поки королева та інші члени королівської сім’ї зберігали мовчання з цього приводу, слово взяв принц Вільям, вирішивши, що для Лілібет краще не виїжджати за межі Сполучених Штатів.

«Ні, ми думаємо, що цього не буде. Це була погана ідея», – повідомляє портал Express слова принца Вільяма, уточнюючи, що остаточне рішення щодо хрещення маленької Лілі ще не прийнято.