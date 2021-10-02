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Принц Уильям начал заговор против Меган Маркл и принца Гарри

Глеб Парфененко
Принц Уильям начал заговор против Меган Маркл и принца Гарри

Желанием принца Гарри и Меган Маркл крестить дочь Лилибет в Великобритании, судя по всему, не суждено сбыться. И виноват в этом старший брат Гарри.

Герцог Кембриджский почти прекратил общение со своим младшим братом после того, как он и его жена Меган Маркл отказались от королевских отличий. В этом году принцы виделись дважды, пытаясь восстановить общение, но Уильям, похоже, все испортил.

Меган надеялась креститься перед королевой Елизаветой II в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где она и принц Гарри поженились. Пока королева и другие члены королевской семьи хранили молчание по этому поводу, слово взял принц Уильям, решив, что для Лилибет лучше не выезжать за пределы Соединенных Штатов.

«Нет, мы думаем, что этого не будет. Это была плохая идея », — сообщает портал Express слова принца Уильяма, уточняя, что окончательное решение по крещения маленькой Лили еще не принято.

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