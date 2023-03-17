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Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Мрієте про царський відпочинок? Герцогство Корнуолл, яким зараз управляє принц Вільям, здає в оренду будиночки королівської родини.

Ферма Барнгейт, Лостуїтієл

Цей традиційний котедж з видом на замок Рестормель знаходиться за 1,6 кілометра від невеликого містечка Лостуїтіел — антикварної столиці Корнуолла.

Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Гостям доступна велика і стильна вітальня з дров’яною піччю та панорамним видом на незаймані сільгоспугіддя герцогства. На фермі є великий смарт-телевізор, DVD-плеєр, радіо Roberts Radio та настільні ігри.

Боулан, Сент-Тьюді

З цієї красивої двоповерхової переобладнаної комори відкривається краєвид на ландшафтний двір на фермі Лоскейл, неподалік Сент-Тьюді. Можна відпочити в обгородженому саду, обладнаному меблями та приладдям для барбекю.

Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Також є дитячий майданчик, сад з фруктовими деревами і велика територія для прогулянок.

Кардіан, Лостуїтієл

Стильна переобладнана комора розташована серед колишніх фермерських споруд у маєтку Рестормель, неподалік Лостуїтіеля. На території є власний сад, а з вікон заміського будинку відкривається чудовий краєвид на парк.

Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Усі три спальні виходять на тихий внутрішній двір та оснащені зручними ліжками з постільною білизною з єгипетської бавовни.

Молочний будинок, Лостуїтієл

Цей масивний будинок із трьома спальнями утворює західне крило історичної садиби Рестормель. З вікон відкривається чудовий англійський парк і річку Фоуї. Один із найпопулярніших будиночків королівської родини.

Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Дігери, Лостуїтієл

Ще один перероблений комору розташований у кількох колишніх фермерських спорудах історичного маєтку Рестормель. На першому поверсі знаходиться спальня з двоспальним ліжком розміру king-size та ванною.

Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

З вікон відкривається вид на садок у внутрішньому дворі і замок. Інша спальня з двома односпальними ліжками також знаходиться на першому поверсі. Постільна білизна з єгипетської бавовни.

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