Єгипетська бавовна та барбекю: Будиночки принца Вільяма здають в оренду туристам

Мрієте про царський відпочинок? Герцогство Корнуолл, яким зараз управляє принц Вільям, здає в оренду будиночки королівської родини.
Ферма Барнгейт, Лостуїтієл
Цей традиційний котедж з видом на замок Рестормель знаходиться за 1,6 кілометра від невеликого містечка Лостуїтіел — антикварної столиці Корнуолла.
Гостям доступна велика і стильна вітальня з дров’яною піччю та панорамним видом на незаймані сільгоспугіддя герцогства. На фермі є великий смарт-телевізор, DVD-плеєр, радіо Roberts Radio та настільні ігри.
Боулан, Сент-Тьюді
З цієї красивої двоповерхової переобладнаної комори відкривається краєвид на ландшафтний двір на фермі Лоскейл, неподалік Сент-Тьюді. Можна відпочити в обгородженому саду, обладнаному меблями та приладдям для барбекю.
Також є дитячий майданчик, сад з фруктовими деревами і велика територія для прогулянок.
Кардіан, Лостуїтієл
Стильна переобладнана комора розташована серед колишніх фермерських споруд у маєтку Рестормель, неподалік Лостуїтіеля. На території є власний сад, а з вікон заміського будинку відкривається чудовий краєвид на парк.
Усі три спальні виходять на тихий внутрішній двір та оснащені зручними ліжками з постільною білизною з єгипетської бавовни.
Молочний будинок, Лостуїтієл
Цей масивний будинок із трьома спальнями утворює західне крило історичної садиби Рестормель. З вікон відкривається чудовий англійський парк і річку Фоуї. Один із найпопулярніших будиночків королівської родини.
Дігери, Лостуїтієл
Ще один перероблений комору розташований у кількох колишніх фермерських спорудах історичного маєтку Рестормель. На першому поверсі знаходиться спальня з двоспальним ліжком розміру king-size та ванною.
З вікон відкривається вид на садок у внутрішньому дворі і замок. Інша спальня з двома односпальними ліжками також знаходиться на першому поверсі. Постільна білизна з єгипетської бавовни.